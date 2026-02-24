Епоха вікінгів почалася ще у III столітті: як морським грабіжникам допомогли римляни (фото)

Початок епохи вікінгів довгий час датували кінцем VIII століття, зокрема нальотом на Ліндісфарн у 793 році. Однак останні дослідження свідчать про те, що організована морська могутність Скандинавії могла виникнути ще в римську залізну добу.

Знахідки з узбережжя Норвегії вказують на великомасштабну морську діяльність між 180 і 540 роками н. е., що ставить нові питання про справжнє походження вікінгів як морських завойовників, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Археолог Франс-Арне Стилегар вважає, що організовані військово-морські сили діяли вздовж південного та західного узбережжя Норвегії за століття до перших зафіксованих набігів вікінгів.

Великі човни-будинки залізної доби, виявлені вздовж узбережжя Північного моря та Скагеррака, є основною аргументацією цієї теорії. Деякі з цих споруд перевищували 20 метрів у довжину і були розташовані групами, а не поодинці.

Традиційно історики інтерпретували такі човни як ознаки суперництва між місцевими вождями. Стилегар вважав, що така точка зору є занадто обмеженою. Розмір будівель вказує на те, що кораблі були набагато більшими за рибальські судна, а їх концентрація нагадувала заплановані військово-морські бази.

Археолог Дагфін Скре припустив, що участь скандинавів у римській військовій службі після 180 року н. е. змінила суспільство на Півночі Фото: Museum of Archaeology, University of Stavanger

Вчений поставив просте запитання: навіщо громадам залізної доби було б утримувати стільки великих кораблів, якби вони не плавали за межами місцевих вод?

Контакти з Римською імперією стали ще одним стовпом цієї теорії. Археолог Дагфін Скре припустив, що участь скандинавів у римській військовій службі після 180 року н. е. змінила суспільство на Півночі. Чоловіки з прибережної Норвегії, можливо, служили не тільки солдатами, але й у римських військово-морських силах, дислокованих у Британії та Галлії.

Якщо вони набули досвіду в організації флоту та логістиці портів, то могли застосувати ці знання у себе вдома. Структурна схожість між римськими військово-морськими об'єктами та норвезькими кластерами човнів підкріпила це порівняння.

Римські тексти IV і V століть описували піратство в Північному морі та Ла-Манші, часто звинувачуючи в цьому "саксів". Деякі історики стверджують, що цей термін був скоріше загальною назвою для германських морських воїнів, а не строгим етнічним найменуванням.

Дубове судно мало довжину близько 23 метрів і могло перевозити приблизно 45 осіб, включаючи 36 веслярів Фото: Public Domain

Слово, ймовірно, походить від sax, короткого меча, який використовували германські воїни. Стилегар вважає, що деякі з цих нападників походили з прибережної Норвегії, припускаючи, що піратство римської епохи може представляти ранню фазу культури, яка пізніше асоціювалася з вікінгами.

Матеріальні докази також підтверджують цю гіпотезу. Ключове порівняння походило від знайденого у Данії корабля Нюдам. Його виявили у XIX столітті в болоті Нюдам Мосе на півдні Ютландії.

Побудоване близько 320 року н. е., дубове судно мало довжину близько 23 метрів і могло перевозити приблизно 45 осіб, включаючи 36 веслярів. Ймовірно, воно було заховане як військовий трофей разом із зброєю та рунічними написами з іменами таких осіб, як Сікіяр і Вагагастіз.

Хоча корабель був виявлений у Данії, його тип може відображати ширшу морську традицію Північного моря, можливо, подібну до суден, що колись зберігалися в норвезьких човнярнях.

Іншу важливу знахідку виявили в Спангерейді поблизу Ліндеснеса, найпівденнішої точки Норвегії. Археологи знайшли видовжену западину через вузький перешийок, яка, за результатами дослідження 2001 року, навряд чи була природною.

Аналіз пилку вказав на розкопки, датовані більш ніж тисячоліттям тому. Якщо ця особливість дійсно була штучним каналом, вона дозволяла кораблям переміщатися між прибережними водами та захищеними фіордами, уникаючи небезпечних морів. Таке планування нагадувало римську військову гаваньну інженерію і вказувало на скоординовану військово-морську стратегію, а не на розрізнені місцеві конфлікти.

Разом узяті, човни, зв'язки з Римом, розповіді про піратство та корабель Нюдам вказують на структуровану морську організацію за століття до традиційної епохи вікінгів. Ця інтерпретація не стверджує, що культура вікінгів існувала в повному обсязі в III столітті. Натомість вчений вказує на те, що основи морської могутності вікінгів вже були закладені в римську залізну добу.

Важливо

Канібали жили в Польщі? Нове дослідження розкрило криваву таємницю (фото)

Якщо організовані скандинавські флоти діяли задовго до 793 року, епоха вікінгів може представляти собою продовження старих військово-морських систем, а не раптову трансформацію. Триваючі розкопки, особливо в Спангерейді, можуть прояснити, чи підтримувала Норвегія римської епохи скоординовану морську потугу.

Раніше Фокус писав про те, як турецькі археологи виявили найстарішу тканину кольору індиго. Їхній знахідці 4000 років.

Також ми розповідали про те, як невеликий острів біля узбережжя Шотландії став в'язницею. Його скелі піднімаються на 107 метрів над рівнем моря, утворюючи майже вертикальні стіни з блідого каменю.