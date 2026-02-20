Шотландський Алькатрас: як невеликий острів став жорстокою в'язницею (фото)

З узбережжя Норт-Бервіка в Шотландії з холодних вод затоки Ферт-оф-Форт різко піднімається масивний вулканічний виступ. Це Басс-Рок — місце, яке стало шотландською версією Алькатрасу.

Круті скелі Басс-Рок піднімаються на 107 метрів над рівнем моря, утворюючи майже вертикальні стіни з блідого каменю, пише Heritage Daily.

У XVIII столітті шотландський геолог Джеймс Хаттон визначив скелю як магматичну інтрузію, а пізніше письменник і геолог Х'ю Міллер описав структуру острова у своїй книзі "Единбург і його околиці, геологія та історія: з геологією Басс-Рока".

Першим зафіксованим поселенцем Басс-Рока був святий Болдред, також відомий як Балтере з Тайнінгхема. У VIII столітті він заснував монастир у Тайнінгхемі в Східному Лотіані та створив скит на острові. Ізольована скеля слугувала як духовним притулком, так і символом релігійної відданості.

До кінця середньовіччя на острові було збудовано замок, використовуючи його природні захисні особливості Фото: David Lauder

До кінця середньовіччя на острові було збудовано замок, використовуючи його природні захисні особливості. До XV століття це місце функціонувало як в'язниця. У 1600-х роках воно стало відомим тим, що там утримували ковенантів — шотландських пресвітеріанців, які виступали проти королівського контролю над церквою. Для них Басс-Рок був не тільки в'язницею, але й місцем глибокої ізоляції

Один із в'язнів, Олександр Шилдс, пізніше написав про свій час, проведений там. Він описав острів як "суху і холодну скелю в морі, де не було ні прісної води, ні провізії, крім тієї, яку вони привезли з країни за багато миль, а коли вони її отримували, вона не зберігалася в належному стані".

Його слова відображали щоденну боротьбу: вологі житлові приміщення, постійні морські вітри, обмежена їжа і вода, яка швидко псувалася. Саме море було бар'єром; навіть якщо хтось прослизнув повз охоронців, навколишні води становили серйозну загрозу.

У 1691 році чотири в'язні-якобіти захопили контроль над замком. Вони утримували його проти урядових сил з 1691 по 1694 рік, що стало надзвичайним епізодом, який посилив репутацію острова як майже неприступної фортеці.

Зараз на острові знаходиться одна з найбільших колоній бакланів у світі, де під час сезону розмноження збирається близько 150 000 птахів. Заходи з охорони довколишнього середовища гарантують, що дика природа залишається домінуючою на острові.

