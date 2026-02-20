Шотландский Алькатрас: как небольшой остров стал жестокой тюрьмой (фото)

С побережья Норт-Бервика в Шотландии из холодных вод залива Ферт-оф-Форт резко поднимается массивный вулканический выступ. Это Басс-Рок — место, которое стало шотландской версией Алькатраса.

Крутые скалы Басс-Рок поднимаются на 107 метров над уровнем моря, образуя почти вертикальные стены из бледного камня, пишет Heritage Daily.

В XVIII веке шотландский геолог Джеймс Хаттон определил скалу как магматическую интрузию, а позже писатель и геолог Хью Миллер описал структуру острова в своей книге "Эдинбург и его окрестности, геология и история: с геологией Басс-Рока".

Первым зафиксированным поселенцем Басс-Рока был святой Болдред, также известный как Балтере из Тайнингхема. В VIII веке он основал монастырь в Тайнингхеме в Восточном Лотиане и создал скит на острове. Изолированная скала служила как духовным убежищем, так и символом религиозной преданности.

К концу средневековья на острове был построен замок, используя его природные защитные особенности Фото: David Lauder

К концу средневековья на острове был построен замок, используя его природные защитные особенности. До XV века это место функционировало как тюрьма. В 1600-х годах оно стало известным тем, что там содержали ковенантов — шотландских пресвитерианцев, которые выступали против королевского контроля над церковью. Для них Басс-Рок был не только тюрьмой, но и местом глубокой изоляции

Один из узников, Александр Шилдс, позже написал о своем времени, проведенном там. Он описал остров как "сухую и холодную скалу в море, где не было ни пресной воды, ни провизии, кроме той, которую они привезли из страны за много миль, а когда они ее получали, она не хранилась в надлежащем состоянии".

Его слова отражали ежедневную борьбу: влажные жилые помещения, постоянные морские ветры, ограниченная еда и быстро портящаяся вода. Само море было барьером; даже если кто-то проскользнул мимо охранников, окружающие воды представляли серьезную угрозу.

В 1691 году четыре заключенных-якобы захватили контроль над замком. Они удерживали его против правительственных сил с 1691 по 1694 год, что стало чрезвычайным эпизодом, который укрепил репутацию острова как почти неприступной крепости.

Сейчас на острове находится одна из крупнейших колоний бакланов в мире, где во время сезона размножения собирается около 150 000 птиц. Меры по охране окружающей среды гарантируют, что дикая природа остается доминирующей на острове.

