Раскрытие этой тайны каралось смертью: что узнали ученые об Элевсинских мистериях

Более тысячи лет люди путешествовали в западную Грецию, чтобы принять участие в священном обряде, который был настолько тайным, что раскрытие его деталей каралось смертью.

Церемония, известная как Элевсинские мистерии, имела свои корни в мифе о Деметре. В этой истории богиня Деметра искала свою дочь Персефону после того, как ее похитил в подземный мир Аид. Ее горе вызвало неурожай, и только возвращение Персефоны восстановило плодородие земли, пишет IFLScience.

Ритуал в Элевсине отражал этот цикл потери и восстановления. Инициированные собирались в Афинах, а затем шли по Священной дороге в Элевсин, находившийся примерно в 30 километрах.

Прибыв туда, они входили в огромный зал, известный как телестерион, где происходила основная часть Элевсинских мистерий. Участие в них было открыто для грекоязычных мужчин и женщин разных социальных классов, но то, что происходило внутри, строго охранялось. Говорить об обряде было запрещено под страхом смерти.

Святилище было разрушено в IV веке н.э. во время вторжений, которые затронули большую часть Римской империи, и без письменных свидетельств о внутренней церемонии детали Элевсинских мистерий были в основном утрачены.

Древние тексты, включая Гомеровский гимн Деметре, упоминают напиток из ячменя и мяты, который назывался кикеон. Многие историки предполагают, что этот напиток мог содержать не только простые ингредиенты.

Более поздние упоминания описывают сильные переживания потери эго и возрождения, что позволяет предположить, что ритуал мог включать психоделические вещества. Однако такие распространенные вещества, как опиум, были широко известны в греческой медицине и вряд ли могли быть достаточно тайными. Псилоцибиновые грибы также были маловероятными, поскольку в то время не было разработано технологий их выращивания.

Одна из самых убедительных теорий сосредотачивалась на спорынье, грибке, известном под научным названием Claviceps purpurea, который растет на ячмене и других зерновых культурах. Рожки производят алкалоиды, которые могут влиять на нервную систему.

Химические следы таких соединений были обнаружены на древнем месте Мас Кастеллар де Понтос в Испании, еще одном святилище, связанном с поклонением Деметре. Это открытие подкрепило мысль, что рожки могли играть определенную роль в Элевсинских мистериях.

Однако рожки также несут серьезные риски. Употребление зараженного зерна может вызвать рожковый синдром, исторически известный как "огонь святого Антония", состояние, связанное с судорогами, галлюцинациями, гангреной и даже смертью. Средневековые вспышки, в частности в Париже в 1418 году, по сообщениям, унесли жизни десятков тысяч людей.

Недавнее научное исследование проверило, могли ли древние методы уменьшить токсичность спорыньи. Исследователи замочили грибковый материал в растворе щелочи, изготовленном из воды и пепла, — технике, доступной в древности.

Через два часа они обнаружили, что токсичные эргопептиды были удалены, а другие соединения превратились в психоактивные вещества, такие как амид лизергиновой кислоты (LSA). LSA химически родственен LSD и может вызывать измененные состояния сознания, хотя обычно его действие является более мягким. Подобные соединения были известны в мезоамериканских ритуалах, где использовали семена ипомеи.

Исследователи отметили: "Наши выводы демонстрируют, что токсичные эргопептиды могут быть химически преобразованы в психоактивные вещества с помощью древнего процесса, включающего реакцию в щелочи, — техники, которая могла быть использована церемониальными жрицами Элевсина".

Ученые пришли к выводу, что спорынья могла быть скрытым психоделиком, который использовался в Элевсинских мистериях, и предположили, что грибок мог быть собран с зараженного ячменя, который использовался в напитке кикеон.

Тайна Элевсинских мистерий связывает религию, сельское хозяйство, химию и человеческую психологию в древнем мире. Понимание того, использовался ли рожковый гриб в Элевсинских мистериях, проливает свет на то, как ранние общества могли формировать духовные переживания с помощью природных веществ.

