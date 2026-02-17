Ученые получили ДНК из 11 000-летнего захоронения: что удалось узнать (фото)

Ученые идентифицировали останки из древнего захоронения возрастом 11 000 лет, обнаруженного в графстве Камбрия, Англия. Останки, найденные в пещере, датируются периодом вскоре после последнего ледникового периода.

Генетическое тестирование подтвердило, что ребенок был девочкой в возрасте от 2,5 до 3,5 лет. Результаты этого исследования делают ее древнейшим известным лицом из северной Британии, пол и возраст которого были достоверно установлены с помощью ДНК-доказательств, пишет Arkeonews.

Несмотря на хрупкое состояние останков, международная команда под руководством археологов из Университета Центрального Ланкашира извлекла пригодную для использования древнюю ДНК. Радиоуглеродное датирование определило возраст захоронения между 9290 и 8925 годами до н. э., что делает его одним из древнейших достоверно датированных захоронений людей в северной Британии.

"Это первый случай, когда нам удалось так точно определить возраст таких древних останков и быть уверенными, что они принадлежат женщине", — заявил ведущий исследователь доктор Рик Петерсон.

Археологические данные свидетельствуют о том, что ребенок был похоронен намеренно. Фото: University of Lancashire

Ранее известны доисторические захоронения из южной Англии и Уэльса, но ледниковая эрозия ограничила сохранение останков на севере. До этого открытия древнейшим известным захоронением в регионе было захоронение человека, которому было примерно 10 000 лет, из пещеры Кентс-Бенк.

Археологические данные свидетельствуют о том, что ребенок был похоронен намеренно. Рядом с останками ученые нашли бусины из ракушки, возраст которых с помощью радиоуглеродного анализа был определен примерно в 11 000 лет, а также перфорированный зуб оленя и другие украшения. Эти предметы указывают на преднамеренные погребальные обряды.

Наряду с останками ученые нашли бусины из ракушки, возраст которых с помощью радиоуглеродного анализа был определен примерно в 11 000 лет Фото: Proceedings of the Prehistoric Society

"Датировка украшений тем же периодом, что и останки, является дополнительным доказательством того, что это было преднамеренное захоронение", — пояснил Петерсон. "Это открывает важные дискуссии о значении пещер в раннем мезолите".

Раскопки начались в 2016 году под руководством местного археолога Мартина Стейблза. Он описал эмоциональное воздействие находки: "Фактически, я был первым, кто стал свидетелем очевидно заботливого захоронения чьего-то ребенка, которое произошло более 11 000 лет назад".

Дальнейшие исследования показали, что пещера служила местом захоронения на протяжении нескольких доисторических периодов, включая ранний мезолит, ранний неолит и ранний бронзовый век.

Сочетая анализ древней ДНК, радиоуглеродное датирование и анализ артефактов, исследователи создали одну из самых четких картин жизни и смерти в раннем мезолите в северной Британии. Это открытие является редким взглядом на социальные связи древнейших послеледниковых сообществ Британии.

