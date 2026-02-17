Вчені отримали ДНК з 11 000-річного поховання: що вдалося дізнатися (фото)

Вчені ідентифікували останки з древнього поховання віком 11 000 років, виявленого у графстві Камбрія, Англія. Останки, знайдені в печері, датуються періодом незабаром після останнього льодовикового періоду.

Генетичне тестування підтвердило, що дитина була дівчинкою віком від 2,5 до 3,5 років. Результати цього дослідження роблять її найдавнішою відомою особою з північної Британії, стать і вік якої були достовірно встановлені за допомогою ДНК-доказів, пише Arkeonews.

Попри крихкий стан останків, міжнародна команда під керівництвом археологів з Університету Центрального Ланкаширу витягла придатну для використання стародавню ДНК. Радіовуглецеве датування визначило вік поховання між 9290 і 8925 роками до н. е., що робить його одним з найдавніших достовірно датованих поховань людей у північній Британії.

"Це перший випадок, коли нам вдалося так точно визначити вік таких стародавніх останків і бути впевненими, що вони належать жінці", — заявив провідний дослідник доктор Рік Петерсон.

Археологічні дані свідчать про те, що дитина була похована навмисно. Фото: University of Lancashire

Раніше відомі доісторичні поховання з південної Англії та Уельсу, але льодовикова ерозія обмежила збереження останків на півночі. До цього відкриття найдавнішим відомим похованням у регіоні було поховання особи, якій було приблизно 10 000 років, з печери Кентс-Бенк.

Археологічні дані свідчать про те, що дитина була похована навмисно. Поряд із останками вчені знайшли намистини з мушлі, вік яких за допомогою радіовуглецевого аналізу було визначено приблизно в 11 000 років, а також перфорований зуб оленя та інші прикраси. Ці предмети вказують на навмисні похоронні обряди.

Поряд із останками вчені знайшли намистини з мушлі, вік яких за допомогою радіовуглецевого аналізу було визначено приблизно в 11 000 років Фото: Proceedings of the Prehistoric Society

"Датування прикрас тим самим періодом, що і останки, є додатковим доказом того, що це було навмисне поховання", — пояснив Петерсон. "Це відкриває важливі дискусії про значення печер у ранньому мезоліті".

Розкопки розпочалися в 2016 році під керівництвом місцевого археолога Мартіна Стейблза. Він описав емоційний вплив знахідки: "Фактично, я був першим, хто став свідком очевидно дбайливого поховання чиєїсь дитини, яке відбулося понад 11 000 років тому".

Подальші дослідження показали, що печера слугувала місцем поховання упродовж декількох доісторичних періодів, включаючи ранній мезоліт, ранній неоліт і ранню бронзову добу.

Поєднуючи аналіз стародавньої ДНК, радіовуглецеве датування та аналіз артефактів, дослідники створили одну з найчіткіших картин життя і смерті в ранньому мезоліті в північній Британії. Це відкриття є рідкісним поглядом на соціальні зв'язки найдавніших післяльодовикових спільнот Британії.

