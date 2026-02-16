Які секрети ховало поховання кельтського принца: відкриття стало одним з найвизначніших (фото)

Поховання кельтського принца Глауберга вважається однією з найважливіших археологічних знахідок залізної доби в Центральній Європі. Поховання, датоване V століттям до н. е., виявили в 1996 році поблизу пагорба Глауберг у Гессені, Німеччина.

Це поховання належало до перехідного періоду від пізньої гальштатської до ранньої латенської культури, часу великих соціальних і художніх змін у кельтському світі, пише Arkeonews.

Поховання привернуло особливу увагу завдяки статуї з пісковику в натуральну величину, знайденої поблизу кургану. Ця скульптура є однією з найдавніших відомих антропоморфних кельтських кам'яних фігур в Європі.

Фігура була зображена в головному уборі у формі листя, який зазвичай асоціюється з омелою, а також з торком, щитом і мечем. Ці предмети вказують на високий соціальний статус і свідчать про те, що ця особа мала владу, яка виходила за межі звичайного воїна.

Радіовуглецеві тести та порівняння артефактів дозволили датувати поховання приблизно 480–450 роками до н. е. Фото: Public Domain

Найбільш незвичайним елементом статуї є її головний убір. Хоча його форма викликає порівняння з вухами Мікі Мауса, дослідники загалом сходяться на думці, що він представляє стилізовану корону з омели.

У кельтських віруваннях омела мала сильне ритуальне значення і була тісно пов'язана зі священною силою. Через цю символіку багато фахівців стверджують, що чоловік, похований у Глауберзі, міг поєднувати політичне лідерство з релігійними обов'язками.

Всередині похоронної камери археологи виявили вражаючу колекцію похоронних дарів. Серед них були золоті прикраси, ретельно виготовлена зброя та імпортні предмети, що вказували на далекі торгівельні зв'язки в Європі залізної доби.

Могила була частиною більшого комплексу з курганами, процесійними шляхами та укріпленими територіями, що свідчить про те, що Глауберг був важливим церемоніальним і політичним центром.

Радіовуглецеві тести та порівняння артефактів дозволили датувати поховання приблизно 480–450 роками до н. е. Ця фаза ознаменувала перехід від традицій Гальштату до культурної системи Ла-Тен, коли кельтське мистецтво, владні структури та представництво еліти стали більш чітко визначеними.

Сьогодні знахідки з цього місця виставлені в Keltenwelt am Glauberg, де вони продовжують формувати сучасне розуміння кельтського лідерства в залізному віці.

