В Остії виявили єпископський палац: пишна споруда ховалася під землею 1700 років (фото)

У Остії, поблизу Риму, археологи виявили ранньохристиянський церковний комплекс та резиденцію єпископа, вік яких сягає майже 1700 років. Розкопки змінили сучасне уявлення про те, як розвивалася християнська влада та її публічний імідж у пізній античності.

Упродовж багатьох поколінь сільськогосподарська діяльність проходила над похованими залишками, не пошкоджуючи їх. Ця рідкісна ситуація дозволила археологам дослідити ранньохристиянський комплекс у надзвичайно повному стані, пише Arkeonews.

Остія колись була головним портом Риму і процвітала завдяки торгівлі під час Римської імперії. Згодом через замулювання, яке обмежило доступ до моря, місто поступово занепало. Однак у цей період християнство набирало сили. Після офіційного визнання релігії в 380 році н. е. великі церкви почали перетворювати колишні римські міста, включаючи Остію.

Зал розміром приблизно вісім на двадцять метрів і висотою не менше восьми метрів мав мармурові стінові панелі та мозаїчну підлогу. Фото: Daniel Hinz

Церква, виявлена на цьому місці, була побудована близько 330 року н. е., за часів правління імператора Костянтина Великого. Попри свої розміри, упродовж століть ніщо на поверхні не вказувало на її існування. Археологи встановили, що будівля служила ранньою моделлю для пізнішої архітектури соборів по всій Європі, впливаючи на форми, що з'явилися століттями пізніше в основних релігійних центрах.

Єпископ Остії займав впливову посаду кардинала-декана, відповідального за скликання конклаву після смерті папи. Хоча історичні джерела свідчать про важливість цієї ролі, фізичне місцезнаходження єпископської резиденції залишалося невідомим, поки розкопки не підтвердили його.

Перші свідчення про існування комплексу з'явилися в 1996 році, коли геофізичні дослідження, проведені Німецьким археологічним інститутом, виявили споруду розміром приблизно 50 на 80 метрів на південно-східній околиці Остії.

Єпископи були новою елітою пізньої античності, і вони явно перейняли архітектурну мову імперської та аристократичної влади Фото: Ostia Project Archive

Широкомасштабні розкопки стали можливими лише через кілька десятиліть за підтримки Німецького фонду досліджень. Польові роботи в 2023 і 2024 роках виявили великі частини церкви, частково побудованої над колишньою римською інсулою, або багатоквартирним будинком.

З 2022 року проєкт спільно очолюють професорка Сабіне Файст з Боннського університету, професор Міхаель Хайнцельманн з Кельнського університету та професор Норберт Циммерманн з Німецького археологічного інституту. Фахівці з Римського університету Ла Сапієнца також взяли участь у проєкті, зокрема у дослідженні кераміки та дрібних артефактів.

Найбільш вражаюча знахідка з'явилася під час розкопок 2025 року: монументальний церемоніальний зал, пов'язаний з палацом єпископа. Зал розміром приблизно вісім на двадцять метрів і висотою не менше восьми метрів мав мармурові стінові панелі та мозаїчну підлогу.

"У нас немає нічого подібного з періоду Костянтина", — сказала професорка Сабіне Файст. "Єпископи були новою елітою пізньої античності, і вони явно перейняли архітектурну мову імперської та аристократичної влади".

Жодна інша споруда в Остії не могла зрівнятися з розмірами та оздобленням цього залу. За словами Файст, будівля є рідкісним прикладом ранньохристиянської влади, вираженої через монументальну архітектуру.

Археологи встановили, що будівля служила ранньою моделлю для пізнішої архітектури соборів по всій Європі Фото: Ostia Project Archive

Розкопки в Остії Антиці вимагали фізичної витривалості та ретельного планування. Команди працювали в умовах сильної спеки, носили захисний одяг і дотримувалися суворого графіка. Польові роботи починалися незабаром після відкриття парку о 7:30 ранку і тривали до середини дня. Пізніше того ж дня проводилася документація за допомогою дронів, фотографій, малюнків і письмових записів.

Ще однією винятковою особливістю цього місця було його тривале заселення. Хоча більша частина Остії була покинута раніше, церковний комплекс залишався активним аж до раннього середньовіччя.

"Ця територія була заселена довше, ніж будь-яка інша частина Остії, — зазначила Файст. — Тут ми можемо вивчати майже 1000 років безперервного заселення".

Контраст між відносно скромною базилікою та надзвичайно оздобленою залою єпископа викликав нові питання щодо соціальної ієрархії, місцевого сприйняття влади та ролі церкви в підтримці міського життя в пізній античності.

Значна частина комплексу залишається під землею. Отримавши фінансування на додатковий трирічний етап досліджень, археологи запланували ще одну шеститижневу кампанію розкопок на вересень і жовтень 2026 року.

