Найдавніше в Баварії: археологи знайшли святилище римської богині посеред Регенсбурга (фото)

В історичному центрі Регенсбурга археологи виявили римське святилище богині Мітри. Це перше виявлення римського святилища в Регенсбурзі найдавніший відомий приклад такої знахідки в Баварії.

Святилище знайшли під час стандартних археологічних робіт, проведених перед будівництвом житлового будинку в центрі Регенсбурга. Початкові розкопки виявили шари поселення, що датуються від доісторичного періоду до середньовіччя, пише Heritage Daily.

Після декількох місяців розкопок, що проводилися поетапно протягом 2023 року, а потім детального аналізу, археологи встановили, що на цьому місці колись знаходилося мітреум, святилище, яке використовували послідовники бога Мітри.

Хоча дерев'яна конструкція храму не збереглася, колекція ритуальних предметів підтвердила його ідентифікацію.

Серед знахідок були фрагменти вотивних табличок Фото: ArchaeoTeam

Серед знахідок були фрагменти вотивних табличок, пов'язаних з мітраїчним культом, деталі культової ніші, камінь вівтаря зі стертим написом і велика кількість монет.

Монети датували святилище приблизно 80-171 роками н. е., періодом, пов'язаним з існуванням римського форту у сусідньому Кунмпфмюлі та навколишнім цивільним поселенням, що існувало до заснування легіонерського табору в Регенсбурзі.

Інші матеріали підтвердили інтерпретацію цього місця. Археологи виявили керамічні посудини, прикрашені мотивами змій, кадильниці та глечики з ручками. Ці предмети були тісно пов'язані з мітраїчними ритуалами, які зазвичай включали спільні церемоніальні трапези.

Посудини для пиття вважалися важливими елементами цих обрядів і часто зустрічалися в контексті, пов'язаному з Мітрою, у римських провінціях.

Фахівці з міських музеїв Регенсбурга описали знахідку як виняткову. Максиміліан Онтруп, спеціаліст з провінційної римської археології в Міських музеях Регенсбурга, зазначив: "Знахідка є унікальною з двох причин.

Це перше римське святилище, яке коли-небудь було виявлено в старому місті Регенсбурга, і найстаріше з дев'яти мітраїчних святилищ, відомих на сьогоднішній день у Баварії".

Культ Мітри досяг свого піку наприкінці II століття, а потім занепав у IV і на початку V століття, коли християнство поширилося по Римській імперії.

Святилища, присвячені Мітрі, зазвичай були приховані і використовувалися невеликими групами, що пояснює, чому фізичні залишки рідко зберігалися.

Дослідники вважають цю знахідку одним з найважливіших відкриттів в історії вивчення римського Регенсбурга за останні десять років.

З огляду на важливість цього місця, місто Регенсбург і Баварське державне управління з охорони пам'яток фінансують довгостроковий дослідницький проєкт для вивчення знахідок.

Директор музею доктор Себастіан Карнатц прокоментував важливість проєкту: "Ми будемо контекстуалізувати і візуалізувати те, що спочатку здається не надто вражаючими знахідками, оживляючи їх для публіки. Ці зусилля будуть вартими — артефакти Мітреуму додадуть важливого нового виміру до нашого розуміння римського Регенсбурга".

