Міф зруйновано: яку таємницю розкрив портрет Анни Болейн (фото)

Столітній портрет може нарешті покласти край одній з найпоширеніших чуток про Анну Болейн, одну з найсуперечливіших королев Англії. Упродовж багатьох поколінь ходили чутки, що друга дружина Генріха VIII мала шостий палець на одній руці.

За життя та після смерті Анну Болейн неодноразово звинувачували у чаклунстві. Ці звинувачення відіграли центральну роль у спробах дискредитувати її репутацію та послабити позиції її дочки, Єлизавети I, однак недавнє дослідження портрета королеви свідчить про протилежне, пише Daily Mail.

Інфрачервоне дослідження портрета Анни Болейн показало, що картина була ретельно змінена під час її створення. Вчені дійшли висновку, що художник навмисно змінив дизайн, щоб чітко показати руки Анни Болейн без додаткових пальців. На думку експертів, це рішення було не випадковим, а обдуманою реакцією на ворожі чутки.

Портрет, що зберігається в замку Хевер у Кенті, рідному домі Анни Болейн, відрізняється від інших відомих зображень. У період Тюдорів художники рідко малювали безпосередньо з натури. Натомість вони покладалися на затверджені шаблони облич, відомі як патерни, які використовувалися в багатьох майстернях. Стандартний патерн, пов'язаний з Анною Болейн, ніколи не включав її руки, щоб уникнути будь-якого ризику суперечливих деталей.

Вчені дійшли висновку, що художник навмисно змінив дизайн, щоб чітко показати руки Анни Болейн без додаткових пальців Фото: Замок Хевер

Як зазначають вчені, художник спочатку дотримувався цієї традиції. Інфрачервона рефлектографія виявила ранній ескіз, на якому руки Анни виходили за нижній край панелі, що відповідало іншим портретам, створеним на основі того самого патерну. Однак у якийсь момент цей підхід змінився.

Заступник куратора замку Хевер, доктор Оуен Еммерсон, пояснив значення цієї зміни. Він описав остаточну версію як "чітке візуальне спростування цього наклепу". Еммерсон додав: "Ретельно переробляючи образ Анни, включаючи навмисне додавання її рук, художник візуально відкидає ворожі міфи і підтверджує Анну Болейн як законну, гідну королеву".

Анна Болейн була королевою Англії з 1533 по 1536 рік, коли її стратили за звинуваченням у зраді за наказом Генріха VIII. Її дочка Єлизавета пережила дитинство і пізніше зійшла на престол у 1558 році. Проте репутація Анни залишалася під постійними нападками, головним чином з метою підірвати авторитет і легітимність Єлизавети.

Одне з найшкідливіших тверджень полягало в тому, що Анна займалася чаклунством, що нібито підтверджувалося наявністю шостого пальця на одній з рук Фото: Інститут Гамільтона Керра

Одне з тверджень полягало в тому, що Анна займалася чаклунством, що нібито підтверджувалося наявністю шостого пальця на одній з рук. Жодного портрета, написаного за її життя, не збереглося, а всі відомі зображення були скопійовані з попередніх джерел. Ці повторювані зображення сприяли збереженню чуток, не даючи можливості їх спростувати.

Наукове дослідження портрета також включало дендрохронологію, метод аналізу річних кілець дубової дошки, використаної для написання картини. Цей процес дозволив датувати дошку 1583 роком, періодом правління Єлизавети I, що робить її найдавнішим портретом Анни Болейн з достовірною датою.

Куратори вважають, що рішення переглянути портрет було частиною ширших зусиль з відновлення іміджу Анни. Доктор Еммерсон зазначив, що католицька пропаганда часто зображувала Анну як морально розбещену, щоб послабити владу Єлизавети.

У відповідь Єлизавета офіційно визнала свою матір королевою через акт парламенту і прийняла символи Анни як свої власні. Куратори стверджують, що портрет Анни Болейн належить до цих ширших політичних і культурних зусиль.

Картина буде представлена на виставці, яка проходитиме в замку та садах Хевер з 11 лютого до 2 січня 2027 року, надаючи відвідувачам можливість дослідити, як історія, мистецтво та репутація перетиналися у вирішальний момент в Англії часів Тюдорів.

