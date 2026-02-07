60 років досліджень виявилися фатальною помилкою: що насправді коїться з Арктикою (фото)

Упродовж десятиліть супутникові спостереження свідчили про збільшення снігового покриву в Арктиці та інших північних регіонах. Ці висновки вплинули на глобальні оцінки клімату та на те, як вчені описували зміни в температурному балансі Землі.

Однак нещодавній аналіз показав, що це очевидне зростання було спричинене не збільшенням кількості снігу, а вдосконаленням супутникових технологій, які полегшили виявлення тонших і зменшених шарів снігу, пише SciTechDaily.

Упродовж багатьох років глобальні кліматичні звіти базувалися на довгострокових наборах даних, що використовувалися для відстеження змін навколишнього середовища. Серед них були записи про осінній сніговий покрив у Північній півкулі, зібрані з 1960-х років Національною адміністрацією океану і атмосфери США (NOAA).

Сніговий покрив вимірює площу землі, вкриту снігом, і вважається ключовим показником для розуміння кліматичних тенденцій, особливо в холодніших регіонах.

Сніговий покрив відіграє важливу роль у регулюванні температури завдяки своїм відбивним властивостям. Сніг відбиває близько 80 відсотків сонячної енергії назад у космос, тоді як відкрита земля і рослинність поглинають набагато більше тепла, часто відбиваючи менш як 50 відсотків.

Коли сніг зникає, темніші поверхні поглинають більше енергії, що призводить до подальшого потепління і додаткової втрати снігу. Цей процес відомий як ефект снігового альбедо і сприяє арктичному посиленню, тобто явищу, при якому Арктика нагрівається швидше, ніж більшість інших регіонів.

Дослідник з Університету Торонто пояснив, що сніговий покрив функціонує як позитивний механізм зворотного зв'язку клімату. Коли сніг тане, відбивна здатність знижується, поглинання енергії збільшується, а потепління прискорюється. Цей зворотний зв'язок допомагає пояснити, чому підвищення температури в Арктиці було сильнішим, ніж у середньому по всьому світу.

Попри свою важливість, надійність даних NOAA про сніговий покрив вже багато років піддається сумніву. Тенденції в наборі даних не збігалися з іншими спостереженнями, що спонукало кліматичних дослідників сумніватися у показниках.

Переглянуті результати показали: сніговий покрив зменшувався приблизно на півмільйона квадратних кілометрів за десятиліття

Нещодавній повторний аналіз підтвердив ці побоювання. Раніше вважалося, що сніговий покрив Північної півкулі збільшувався приблизно на 1,5 мільйона квадратних кілометрів за десятиліття. Переглянуті результати показали протилежну тенденцію: сніговий покрив зменшувався приблизно на півмільйона квадратних кілометрів за десятиліття.

Розбіжність була пов'язана зі змінами в супутникових приладах і методах збору даних з плином часу. З підвищенням чутливості супутників вони почали фіксувати тонкий сніг, який раніше не могли зафіксувати. Це створило враження, що сніговий покрив розширюється, навіть попри те, що його фактична площа зменшувалася.

Один із вчених порівняв цю проблему з поліпшенням зору: завдяки кращому виявленню ландшафт здавався білішим не тому, що снігу було більше, а тому, що стали видимими слабкіші сигнали.

Виправивши дані про сніговий покрив, вчені отримали чіткіше уявлення про потепління в Арктиці та роль підвищення температури, спричиненого діяльністю людини.

Вдосконалені інструменти аналізу також сприяють більш надійним прогнозам майбутніх змін клімату, що залишається критично важливим для інтерпретації поточного потепління в Арктиці.

