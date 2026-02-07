Таємнича катастрофа 1976 року в Антарктиді: вчені виявили нові докази

В Антарктиді болгарські вчені виявили уламки аргентинського літака, який розбився 50 років тому. Місце катастрофи виявили під час обстеження місцевості за допомогою дрона.

Болгарські дослідники, що працюють в Антарктиді, заявили про виявлення уламків літака, пов'язаного з катастрофою 1976 року поблизу Бернард-Пойнт на острові Лівінгстон в Південних Шетландських островах, пише Heritage Daily.

До місця катастрофи дісталися після того, як дослідницьке судно прибуло до мису Бернард-Пойнт, що стало черговим кроком у тривалих розкопок, зосереджених на історичних авіаційних аваріях в екстремальних умовах.

Уламки належали літаку аргентинських ВПС, який зазнав аварії під час розвідувальної місії. Політ здійснювався з метою моніторингу умов для наукової роботи та морської навігації в регіоні.

Капітан 2-го рангу Радко Мюєвський, командир болгарського науково-дослідного судна "Св. Св. Кирило і Мефодій", повідомив, що відкриття зробили після обстеження за допомогою дрона, який виявив уламки.

Згодом їх зібрали і перемістили на борт судна. Фізик Олег Василев ідентифікував уламки під час повітряної інспекції.

Це друге відкриття, пов'язане з одним і тим самим літаком. Раніше в 2024 році члени експедиції знайшли металеві уламки поблизу Фолс-Бей і Бернард-Пойнт, що підтвердило місце аварії.

Відновлені частини будуть передані до аргентинської військово-морської бази в Мар-дель-Плата. Під час церемонії на борту лейтенант Агустін Вієйра да Коста подякував екіпажу і вшанував пам'ять персоналу аргентинського флоту і ВПС, які загинули в аварії.

Науково-дослідне судно вийшло з Варни 7 листопада і досягло Мар-дель-Плата 13 грудня 2025 року після перетину Атлантичного океану.

Місія наголосила про важливість міжнародного співробітництва в дослідженні Антарктики та тривалу важливість поважних зусиль з пошуку у віддалених регіонах.

