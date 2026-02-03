Курган напівлегендарного воєначальника вікінгів от-от знайдуть: чому його шукають в Англії (фото)

Середньовічні записи часто змішують факти з легендами, залишаючи багатьох діячів епохи вікінгів у підвішеному стані між історією та міфом. Однак останні археологічні знахідки свідчать про те, що один з найстрашніших лідерів того часу, ймовірно, похований під прибережним пагорбом на північному заході Англії.

Понад тисячоліття місце поховання Іварра Безкісткового залишалося невідомим. Хроністи описували його смерть, але підтвердженого місця поховання ніколи не було знайдено, пише Arkeonews.

Зараз великий курган з видом на Ірландське море став найбільш ймовірним місцем його останнього спочинку. Археолог Стів Дікінсон, що працює в Камбрії, стверджує, що курган був навмисно побудований і сформований, а не утворений природними процесами.

Масштаби місця та його розташування поблизу історичних морських шляхів свідчать про поховання виняткового статусу. Якщо це підтвердиться, це буде перше монументальне поховання вікінгів на кораблі, виявлене у Великій Британії, і одне з небагатьох відомих у північно-західній Європі.

Теорія базується на кургані, згаданому в середньовічних текстах під назвою Coningeshou, що зазвичай перекладається як "Курган короля". Ранні ісландські саги неодноразово згадували це місце, пов'язуючи його з могутнім правителем, а не з простим вождем.

Курган мав приблизно 60 метрів у діаметрі і шість метрів у висоту, що відповідає розмірам елітних поховань вікінгів, знайдених у Скандинавії. Його точне місцезнаходження не було оприлюднено, щоб захистити його від розграбування та пошкодження.

Історичні джерела приписують Іварру Безкістковому провідну роль у захопленні Йорка та піднесенні Дубліна як центру влади, контрольованого норвежцями Фото: Wikipedia Commons

Згідно з порівнянням письмових джерел і фізичного ландшафту, ключову роль відігравало прибережне розташування кургану. Лідери вікінгів часто вибирали місця поховання, видимі з моря, підкріплюючи свою владу і пам'ять про себе вздовж важливих морських шляхів.

Дікінсон заявив, що це місце може вказувати на раніше невідому зону поховань вікінгів уздовж узбережжя Камбрії, що змінить сучасні уявлення про норвезькі поселення в цьому регіоні.

Навколишній ландшафт підкріплює цю інтерпретацію. Біля головного пагорба було виявлено десятки менших курганів, що утворювали візерунок, який можна побачити на інших високостатусних кладовищах вікінгів. Ці вторинні поховання зазвичай асоціювалися з воїнами, слугами або членами родини, яких ховали поруч із правителем, щоб відобразити лояльність і статус після смерті.

За допомогою металошукачів та поверхневих досліджень було знайдено великі залізні корабельні заклепки та свинцеві гирі Фото: Steve Dickinson

Хоча курган ще не розкопано, неінвазивні дослідження надали матеріальні докази з навколишньої території. За допомогою металошукачів та поверхневих досліджень було знайдено великі залізні корабельні заклепки та свинцеві гирі, пов'язані з торговельною системою вікінгів. Хоча ці предмети самі по собі не можуть підтвердити поховання корабля, вони вказують на морську діяльність та багатство еліти поблизу кургану.

Було заплановано подальше дослідження з використанням геофізичного сканування, щоб визначити, чи знаходиться під землею структура у формі корабля. Таке сканування може виявити контури судна, не порушуючи місце розкопок, і надати важливі докази перед тим, як розглядати можливість розкопок

Іварр Безкістковий був важливою політичною та військовою постаттю IX століття. Історичні джерела приписують йому провідну роль у захопленні Йорка та піднесенні Дубліна як центру влади, контрольованого норвежцями. Хоча пізніша традиція пов'язувала його з Рагнаром Лодброком, історики продовжували дискутувати, чи відображав цей зв'язок родинні стосунки чи літературну вигадку.

Його прізвисько залишалося одним з найбільш обговорюваних аспектів його особистості. У середньовічних текстах використовувався термін beinlausi, що означає "безкістковий", але його значення було неясним. Деякі вчені припускали, що це було захворювання, таке як недосконалий остеогенез, а інші висували символічні або лінгвістичні пояснення, пов'язані з спритністю, ритуальним значенням або морськими навичками.

Виявлення поховання, що містить останки, могло б дозволити науково перевірити ці гіпотези, хоча без написів або генетичних порівнянь остаточна ідентифікація все одно була б складною

Поховання на кораблях вікінгів були зарезервовані для найвищих верств суспільства. Померлих клали всередину судна разом із зброєю, прикрасами та предметами, пов'язаними з владою та статусом. Потім корабель покривали землею, створюючи помітний курган.

У Британії найвідомішим похованням на кораблі було Саттон-Ху, англосаксонське, а не скандинавське місце. Підтверджений приклад вікінгів у Камбрії змінить уявлення про політичну владу в ранньосередньовічній Британії.

Археологи наголосили, що навіть якщо під курганом буде виявлено корабель, його приналежність Іварру Безкістковому залишиться невизначеною. Проте ідентифікація поховання на кораблі вікінгів на узбережжі Камбрії стане важливим кроком уперед у розумінні діяльності норвежців в Англії.

