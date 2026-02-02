Куди зникла Александрія на Тигрі: вчені розповіли про падіння великого міста (фото)

Упродовж століть одне з найважливіших міст стародавнього світу зникло з людської свідомості, залишивши після себе лише розрізнені згадки та питання без відповідей. Колись розташована в центрі основних торгових шляхів, Александрія на річці Тигр з'єднувала Месопотамію з Перською затокою та землями далеко за її межами.

Місто було засноване Александром Македонським наприкінці IV століття до н. е. під час військових кампаній, які змінили обличчя більшої частини стародавнього Близького Сходу. Його заснування відбулося після розпаду Перської імперії Ахеменідів, пише Heritage Daily.

Александр Македонський прагнув забезпечити морське сполучення між внутрішньою Месопотамією та закордонними ринками, особливо після повернення з військових походів, що сягали аж до долини Інду.

Однак південна Месопотамія вже зазнавала значних екологічних змін. Осади, що несли річки Тигр і Євфрат, поступово змінювали берегову лінію Перської затоки, змушуючи порти пристосовуватися або зникати. Щоб зберегти доступ до моря, поблизу місця злиття Тигру і річки Карун Александр заснував велике портове місто, яке пізніше стало відомим як Харакс Спасіну. Стародавні римські літописи описували його як процвітаючий торговий центр, хоча його точне місцезнаходження залишалося невідомим.

Сучасний інтерес до цієї місцевості почався в 1960-х роках, коли аерофотознімки виявили величезні оборонні стіни на півдні Іраку. Місце, яке зараз відоме як Джебель-Хайябер, залишалося в основному недослідженим через його близькість до іранського кордону та розташування в колишній зоні конфлікту. Під час ірано-іракської війни в 1980-х роках руїни навіть використовувалися як військова база, що ще більше обмежувало доступ археологів.

Ситуація змінилася після 2014 року, коли міжнародні дослідницькі групи повернулися в цей регіон. Перші візити виявили несподівано велику площу міста, включаючи міську стіну, що простягалася на понад кілометр і піднімалася на висоту до восьми метрів. Подальші дослідження показали, що рівна місцевість приховувала залишки великої стародавньої метрополії.

Дослідження активізувалися в 2016 році з приєднанням фахівців з елліністичного Близького Сходу. З міркувань безпеки на початку роботи покладалися на поверхневі дослідження, супутникові дані та дистанційне зондування. Тисячі знімків, зроблених за допомогою дронів, у поєднанні з польовими дослідженнями дозволили виявити численні фрагменти кераміки, цегли та промислових відходів на площі понад 500 квадратних кілометрів.

Геофізичні дослідження з використанням магнітометрів виявили ретельно сплановану структуру міста. На основі отриманих даних було виявлено вулиці, великі житлові квартали, релігійні споруди, майстерні, канали та палацові будівлі. Деякі з міських кварталів входять до числа найбільших, відомих з античності. Різниця в орієнтації сітки вказувала на кілька етапів будівництва та чітко визначені зони для житла, поклоніння, виробництва та сільського господарства.

Супутникові знімки також виявили стародавні іригаційні мережі, що простягалися на північ, забезпечуючи великі зернові поля та підтримуючи стабільне міське життя. Приблизно з 300 р. до н. е. до 300 р. н. е. місто, ймовірно, функціонувало як центральний вузол для далекої торгівлі. Товари з Індії, Афганістану і, можливо, Китаю проходили через його порт, перш ніж рухатися вгору по річці до таких великих міст, як Селевкія і Ктесіфон.

Археологічні дані свідчать, що доля міста була тісно пов'язана з доступом до річки. Коли Тигр поступово змістився на захід, а берегова лінія затоки відступила, порт втратив своє стратегічне значення. До III століття н. е. місто лежало далеко від річки і моря, що призвело до його занепаду.

Сьогодні повторне відкриття Александрії на Тигрі змінює уявлення про стародавні торгівельні системи та містобудування. Поточні дослідження продовжують демонструвати, як зміни навколишнього середовища, інфраструктура та географія вплинули на піднесення та занепад одного з ключових центрів античності.

