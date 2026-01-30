Проголошення окупації Синайського півострова: археологи виявили 5000-річні наскельні малюнки (фото)

Археологи повідомили про виявлення в Синайській пустелі наскельних малюнків віком 5000 років, які зафіксували раннє військове захоплення регіону єгиптянами.

Зображення датуються приблизно 3000 роком до н. е. і були знайдені висіченими на відкритих скельних поверхнях. На малюнку зображено переможця, що стоїть з піднятими руками, а інший чоловік стоїть на колінах зі стрілою в грудях і руками, зв'язаними за спиною, пише Live Science.

Поруч висічено човен, а також напис, що говорить про те, що Мін, єгипетський бог, пов'язаний з родючістю, був "правителем мідної області". Археологи заявили, що ця сцена "показує, як єгиптяни колонізували Синай і підкорили його жителів".

Вчені пояснили, що символ човна, ймовірно, вказував на політичну владу. Дослідники зазначили: "[Дивлячись] на всю композицію, ми можемо припустити, що човен асоціювався з єгипетським правителем, тріумфальним чоловіком з богом Міном… а підкорений і вбитий чоловік — з місцевими жителями". У стародавньому Єгипті човни зазвичай використовувалися як символічні посилання на фараона, що підтверджується ранніми археологічними матеріалами.

Подібні знахідки приблизно того ж періоду були задокументовані в інших місцях Синайської пустелі Фото: M. Nour El-Din

Подібні знахідки приблизно того ж періоду були задокументовані в інших місцях Синайської пустелі, що підтверджує думку про те, що єгипетські війська встановили контроль над цією територією близько 5000 років тому.

Дослідники пояснили, що ці дії були мотивовані доступом до мінеральних багатств. "Мотивацією для єгипетських експедицій на південний захід Синаю була не просто абстрактна експансія території, а, більш конкретно, наявність мінеральних ресурсів, особливо міді та бірюзи", — написала команда.

У той час Синайська пустеля була в основному заселена кочовими громадами. Людвіг Моренц, професор єгиптології Боннського університету, сказав, що "наскальна панель, безсумнівно, є одним з найдавніших зображень панування на іншій території", наголосивши на її історичній важливості.

Ще однією примітною деталлю була відсутність імені правителя біля зображення човна. Дослідники відзначили, що напис, що ідентифікує правителя Єгипту, був, мабуть, навмисно видалений, хоча причина і час цього видалення залишаються невідомими.

Наскальне мистецтво було виявлено під час дослідження 2025 року, проведеного Мустафою Нуром Ель-Діном з Інспекції Асуана при Міністерстві старожитностей Єгипту. Команда заявила, що прилеглі території ще не були повністю досліджені і що плануються подальші польові роботи.

Ця знахідка надала прямі візуальні докази ранньої експансії Єгипту на Синайську пустелю і дала уявлення про те, як у стародавньому світі через образи виражалися влада і контроль над ресурсами.

