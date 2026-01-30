Провозглашение оккупации Синайского полуострова: археологи обнаружили 5000-летние наскальные рисунки (фото)

Археологи сообщили об обнаружении в Синайской пустыне наскальных рисунков возрастом 5000 лет, которые зафиксировали ранний военный захват региона египтянами.

Изображения датируются примерно 3000 годом до н. э. и были найдены высеченными на открытых скальных поверхностях. На рисунке изображен победитель, стоящий с поднятыми руками, а другой человек стоит на коленях со стрелой в груди и руками, связанными за спиной, пишет Live Science.

Рядом высечена лодка, а также надпись, говорящая о том, что Мин, египетский бог, связанный с плодородием, был "правителем медной области". Археологи заявили, что эта сцена "показывает, как египтяне колонизировали Синай и покорили его жителей".

Ученые объяснили, что символ лодки, вероятно, указывал на политическую власть. Исследователи отметили: "[Глядя] на всю композицию, мы можем предположить, что лодка ассоциировалась с египетским правителем, триумфальным мужчиной с богом Мином... а покоренный и убитый мужчина — с местными жителями". В древнем Египте лодки обычно использовались как символические ссылки на фараона, что подтверждается ранними археологическими материалами.

Подобные находки примерно того же периода были задокументированы в других местах Синайской пустыни Фото: M. Nour El-Din

Подобные находки примерно того же периода были задокументированы в других местах Синайской пустыни, что подтверждает мнение о том, что египетские войска установили контроль над этой территорией около 5000 лет назад.

Исследователи объяснили, что эти действия были мотивированы доступом к минеральным богатствам. "Мотивацией для египетских экспедиций на юго-запад Синая была не просто абстрактная экспансия территории, а, более конкретно, наличие минеральных ресурсов, особенно меди и бирюзы", — написала команда.

В то время Синайская пустыня была в основном заселена кочевыми общинами. Людвиг Моренц, профессор египтологии Боннского университета, сказал, что "наскальная панель, несомненно, является одним из древнейших изображений господства на другой территории", подчеркнув ее историческую важность.

Еще одной примечательной деталью было отсутствие имени правителя возле изображения лодки. Исследователи отметили, что надпись, идентифицирующая правителя Египта, была, по-видимому, намеренно удалена, хотя причина и время этого удаления остаются неизвестными.

Наскальное искусство было обнаружено во время исследования 2025 года, проведенного Мустафой Нуром Эль-Дином из Инспекции Асуана при Министерстве древностей Египта. Команда заявила, что прилегающие территории еще не были полностью исследованы и что планируются дальнейшие полевые работы.

Эта находка предоставила прямые визуальные доказательства ранней экспансии Египта на Синайскую пустыню и дала представление о том, как в древнем мире через образы выражались власть и контроль над ресурсами.

