Находки датируются доиспанским периодом: в Мексике обнаружили ценные артефакты

На юге Мексики после недавней полевой инспекции в штате Оахака ученые обнаружили артефакты, имеющие большую историческую ценность. Материалы идентифицировали в муниципалитете Сан-Педро-Хальтепетонго, районе, известном своим доиспанским прошлым.

Специалисты Национального института антропологии и истории (INAH), сотрудничая с органами власти, подтвердили, что около 60 исследованных артефактов были погребальными дарами, датируемыми позднеклассическим периодом, между 1300 и 1521 годами н. э. Предметы отражали четкие стилистические и технологические черты, связанные с культурной традицией микстеков, пишет Heritage Daily.

Коллекция включает 26 черных обсидиановых бусин, две трубчатые обсидиановые бусины, двенадцать металлических бусин, вероятно, золотых, и металлический кулон, который, возможно, изображает Эхекатля, мезоамериканское божество ветра. Эксперты заявили, что эти элементы, вероятно, были объединены в одно церемониальное ожерелье.

Также ученые обнаружили полихромные трехногие сосуды, чаши с композитными силуэтами, шарообразные чаши, кувшины с ручками для наливания, полусферические чаши в серых и кремовых тонах, трехногие чаши с запечатанными основаниями и полихромные тарелки, изготовленные в стиле микстеков.

Несмотря на века, проведенные под землей, артефакты остались в хорошем состоянии. Длительное пребывание под воздействием известняка и влаги создало тонкий известковый слой, который замедлил процесс разрушения.

Все предметы были сфотографированы, каталогизированы и сохранены в соответствии с официальными протоколами. Лидеры местных общин выразили заинтересованность в создании музея, подчеркнув общую ответственность за сохранение археологического наследия Мексики.

