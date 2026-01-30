Знахідки датуються доіспанським періодом: у Мексиці виявили цінні артефакти

На півдні Мексики після недавньої польової інспекції в штаті Оахака вчені виявили артефакти, що мають велику історичну цінність. Матеріали ідентифікували в муніципалітеті Сан-Педро-Хальтепетонго, районі, відомому своїм доіспанським минулим.

Фахівці Національного інституту антропології та історії (INAH), співпрацюючи з органами влади, підтвердили, що близько 60 досліджених артефактів були похоронними дарами, що датуються пізньокласичним періодом, між 1300 і 1521 роками н. е. Предмети відображали чіткі стилістичні та технологічні риси, пов'язані з культурною традицією мікстеків, пише Heritage Daily.

Колекція включає 26 чорних обсидіанових намистин, дві трубчасті обсидіанові намистини, дванадцять металевих намистин, ймовірно, золотих, та металевий кулон, який, можливо, зображає Ехекатля, мезоамериканське божество вітру. Експерти заявили, що ці елементи, ймовірно, були об'єднані в одне церемоніальне намисто.

Також вчені виявили поліхромні триногі посудини, чаші із композитними силуетами, кулясті чаші, глечики з ручками для наливання, напівсферичні чаші у сірих і кремових тонах, триногі чаші із запечатаними основами та поліхромні тарілки, виготовленої в стилі мікстеків.

Попри століття, проведені під землею, артефакти залишилися в хорошому стані. Тривале перебування під впливом вапняку та вологи створило тонкий вапняний шар, який уповільнив процес руйнування.

Усі предмети було сфотографовано, каталогізовано та збережено відповідно до офіційних протоколів. Лідери місцевих громад висловили зацікавленість у створенні музею, наголосивши на спільній відповідальності за збереження археологічної спадщини Мексики.

