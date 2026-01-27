Археологи виявили гробницю сапотеків у Мексиці: чому вона здивувала вчених (фото)

У штаті Оахака на півдні Мексики археологи виявили древню гробницю, яка надала рідкісні свідчення про похоронні звичаї, релігійні вірування та художні традиції, що існували понад 1400 років тому. Знахідка виділяється складною архітектурою та розписними прикрасами.

Гробницю сапотеків, датовану приблизно 600 роком н. е., виявили представники Національного інституту антропології та історії (INAH). Під час федеральної прес-конференції президент Клаудія Шейнбаум Пардо описала цю знахідку як найважливішу археологічну знахідку в Мексиці за останнє десятиліття, пише Arkeonews.

Археологи пояснили, що гробниця проливає світло на соціальну структуру, похоронні звичаї та космологічні погляди цивілізації сапотеків. За своїм плануванням і оздобленням вона належить до найвишуканіших похоронних споруд, пов'язаних з елітою сапотеків.

Всередині похоронної камери археологи виявили фрагменти поліхромної фрески, збереженої в її первісному положенні Фото: INAH

Цивілізація сапотеків розвивалася в Оахаці принаймні з 500 року до н. е. і була відома своїми ранніми системами письма, календарями, міськими центрами та релігійною символікою.

Один з найвизначніших елементів гробниці знаходиться біля входу, де було знайдено вирізьблену сову. У віруваннях сапотеків сова була пов'язана з ніччю, смертю та підземним світом. Дзьоб птаха частково покриває розфарбоване та оштукатурене обличчя, яке, як вважається, зображує благородного предка. Фахівці INAH вказали, що ця фігура могла служити духовним посередником, що відповідає традиціям вшанування предків, задокументованим у культурі сапотеків.

Дзьоб птаха частково покриває розфарбоване та оштукатурене обличчя, яке, як вважається, зображує благородного предка Фото: INAH

Вхід обрамлений кам'яною перемичкою, увінчаною різьбленими плитами з назвами календарів, які були важливими маркерами ідентичності та ритуального часу. На кам'яних косяках біля дверного отвору різьблення зображують чоловіка і жінку в головних уборах, які тримають ритуальні предмети. На думку вчених, ці фігури можуть символізувати охоронців, відповідальних за захист священного простору гробниці.

Всередині похоронної камери археологи виявили фрагменти поліхромної фрески, збереженої в її первісному положенні. Фреска виконана в охристому, білому, зеленому, червоному та синьому кольорах і зображує процесію фігур, що несуть мішки з копалом, смолою, яку використовували як пахощі в мезоамериканських церемоніях.

Зараз тривають роботи з консервації, які проводить міждисциплінарна команда INAH Oaxaca. Фреска та архітектурні елементи зазнали впливу коренів рослин, комах та змін навколишнього середовища. Одночасно проводяться дослідження кераміки, іконографії, епіграфіки та фізичної антропології, щоб краще зрозуміти осіб, похованих у гробниці, та символічне значення гробниці.

Через майстерність виконання та оздоблення фахівці порівняли гробницю з іншими високостатусними похоронними комплексами сапотеків Фото: INAH

Через майстерність виконання та оздоблення фахівці порівняли гробницю з іншими високостатусними похоронними комплексами сапотеків. Міністр культури Мексики Клаудія Куріель де Іказа назвала цю знахідку винятковою, відзначивши її цінність для досліджень та громадської обізнаності.

У міру продовження досліджень очікується, що це місце відіграватиме центральну роль у розумінні суспільства сапотеків та важливості Оахаки в давній історії Америки.

