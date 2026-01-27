Навіть король Фракії мусив його слухатися: вчені розкрили особу таємничого Епімена (фото)

Нове дослідження показує, що Епімен, таємнича особа, згадана в стародавньому написі з Болгарії, ймовірно, був тісно пов'язаний з королівським двором Фракії на початку елліністичного періоду. Вчені вважають, що він був особистим лікарем Севта III.

Понад сімдесят років історики досліджували кам'яний напис, знайдений в центральній Болгарії, відому сьогодні як Великий напис Севтополіса. У написі згадувався Епімен, людина, яку вважали настільки важливою, що члени королівської родини публічно присягали захищати його життя і майно, пише Arkeonews.

Нещодавнє дослідження переглянуло напис і попередні інтерпретації. Вчені вважають, що Епімен не був військовим лідером, політичним заручником або храмовим чиновником, як вважалося раніше. Натомість дослідники дійшли висновку, що він, найімовірніше, був особистим лікарем Севта III, царя, який правив Фракією наприкінці IV століття до н. е.

Саме місто Севтополіс виявили в 1953 році під час рятувальних розкопок на території сучасної центральної Болгарії. Археологи визначили це місце як заплановану королівську столицю, засновану Севтом III.

Усередині палацового комплексу, в храмі, присвяченому Великим богам Самофракії, дослідники знайшли напис, висічений на камені. У тексті зафіксована присяга, яку склали королева Береніка та її сини, підтверджуючи, що Епімен та все, що йому належало, мали бути передані Спартакосу, іншому правителю, для довічної служби. Присяга робила сильний наголос на безпеці Епімена та чітко забороняла конфіскацію його майна.

Копії напису були виставлені поблизу святилищ, пов'язаних з Аполлоном, божеством, пов'язаним з цілительством, та Артемідою Фосфорос, пов'язаною з пологами та благополуччям Фото: Йордан Ілієв, Андрій Зелінський

Історики Йордан Ілієв та Андрій Зелінський зосередилися на кількох незвичайних деталях. Одне з найяскравіших речень стверджувало, що Севт III передав Епімена "будучи в доброму здоров'ї". Таке формулювання рідко зустрічалося в стародавніх юридичних документах і було б непотрібним, якби фізичний стан не відігравав центральну роль у цих відносинах. Дослідники інтерпретували це як непряме підтвердження медичної функції.

Іншим ключовим моментом було те, що Епімен завжди згадувався разом зі своїм майном. Він не мав військового звання, політичної посади чи землі, проте його особисте майно було захищене законом. Ця закономірність добре узгоджувалася зі статусом лікаря, чиї медичні інструменти та приладдя були необхідними і не могли бути відокремлені від нього.

Археологічний контекст додав додаткової підтримки. Докази вказували на те, що Епімен проживав у найбезпечнішій частині палацового комплексу, поблизу тронної зали, всередині храму самофракійських богів. Таке місце було недоступним для звичайних людей, що вказує на особу, яка потребувала постійної близькості до королівської родини.

Саме місто Севтополіс виявили в 1953 році під час рятувальних розкопок на території сучасної центральної Болгарії Фото: Йордан Ілієв, Андрій Зелінський

Релігійні згадки в присязі також здавалися значущими. Копії напису були виставлені поблизу святилищ, пов'язаних з Аполлоном, божеством, пов'язаним з цілительством, та Артемідою Фосфорос, пов'язаною з пологами та благополуччям. Їх включення, можливо, відображало характер обов'язків Епімена та підкріплювало обіцянку захисту, дану йому.

Особисті лікарі відігравали важливу роль у королівських дворах елліністичної епохи. Вони були відповідальні не тільки за лікування, але й за захист правителів від хвороб, травм та отруєння. Подібні випадки були відомі з попередніх періодів, зокрема Демокед з Кротона, грецький лікар, який служив перському царю Дарію I і був захищений королівською клятвою після успішного лікування.

Епімен проживав у найбезпечнішій частині палацового комплексу, поблизу тронної зали, всередині храму самофракійських богів Фото: Йордан Ілієв, Андрій Зелінський

Дослідники запропонували кілька пояснень того, як Епімен прибув до Фракії. Він міг добровільно приїхати з грецького міста, відомого медичною освітою. Інша можливість полягала в тому, що його захопили під час конфліктів між Севтом III і македонським правителем Лісімахом. Третій сценарій пов'язував його з королевою Беренікою, яка, ймовірно, походила з македонської аристократичної родини і могла привезти з собою особистого лікаря.

У Севтополісі ще не було виявлено жодних медичних інструментів, а Епімен не згадується в інших збережених текстах. З цієї причини автори описали свій висновок як ретельно обґрунтовану гіпотезу, а не остаточну відповідь. Проте, спираючись виключно на написи та історичні паралелі, дослідження запропонувало найбільш послідовне пояснення.

Також ми розповідали про те, яким насправді було правління Володимира Великого. Хоча він увійшов в історію як хреститель Київської Русі, проте в його історії є темні плями.