Даже король Фракии должен был его слушаться: ученые раскрыли личность таинственного Эпимена (фото)

Новое исследование показывает, что Эпимен, таинственная личность, упомянутая в древней надписи из Болгарии, вероятно, был тесно связан с королевским двором Фракии в начале эллинистического периода. Ученые считают, что он был личным врачом Севта III.

Более семидесяти лет историки исследовали каменную надпись, найденную в центральной Болгарии, известную сегодня как Великая надпись Севтополиса. В надписи упоминался Эпимен, человек, которого считали настолько важным, что члены королевской семьи публично присягали защищать его жизнь и имущество, пишет Arkeonews.

Недавнее исследование пересмотрело надпись и предыдущие интерпретации. Ученые считают, что Эпимен не был военным лидером, политическим заложником или храмовым чиновником, как считалось ранее. Вместо этого исследователи пришли к выводу, что он, скорее всего, был личным врачом Севта III, царя, правившего Фракией в конце IV века до н. э.

Сам город Севтополис обнаружили в 1953 году во время спасательных раскопок на территории современной центральной Болгарии. Археологи определили это место как запланированную королевскую столицу, основанную Севтом III.

Внутри дворцового комплекса, в храме, посвященном Великим богам Самофракии, исследователи нашли надпись, высеченную на камне. В тексте зафиксирована присяга, которую принесли королева Береника и ее сыновья, подтверждая, что Эпимен и все, что ему принадлежало, должны были быть переданы Спартакосу, другому правителю, для пожизненной службы. Присяга делала сильный упор на безопасности Эпимена и четко запрещала конфискацию его имущества.

Копии надписи были выставлены вблизи святилищ, связанных с Аполлоном, божеством, связанным с целительством, и Артемидой Фосфорос, связанной с родами и благополучием Фото: Йордан Илиев, Андрей Зелинский

Историки Иордан Илиев и Андрей Зелинский сосредоточились на нескольких необычных деталях. Одно из самых ярких предложений утверждало, что Севт III передал Эпимена "будучи в добром здравии". Такая формулировка редко встречалась в древних юридических документах и была бы ненужной, если бы физическое состояние не играло центральную роль в этих отношениях. Исследователи интерпретировали это как косвенное подтверждение медицинской функции.

Другим ключевым моментом было то, что Эпимен всегда упоминался вместе со своим имуществом. Он не имел воинского звания, политической должности или земли, однако его личное имущество было защищено законом. Эта закономерность хорошо согласовывалась со статусом врача, чьи медицинские инструменты и принадлежности были необходимыми и не могли быть отделены от него.

Археологический контекст добавил дополнительной поддержки. Доказательства указывали на то, что Эпимен проживал в самой безопасной части дворцового комплекса, вблизи тронного зала, внутри храма самофракийских богов. Такое место было недоступным для обычных людей, что указывает на человека, который нуждался в постоянной близости к королевской семье.

Сам город Севтополис обнаружили в 1953 году во время спасательных раскопок на территории современной центральной Болгарии Фото: Йордан Илиев, Андрей Зелинский

Религиозные упоминания в присяге также казались значимыми. Копии надписи были выставлены вблизи святилищ, связанных с Аполлоном, божеством, связанным с целительством, и Артемидой Фосфорос, связанной с родами и благополучием. Их включение, возможно, отражало характер обязанностей Эпимена и подкрепляло обещание защиты, данное ему.

Личные врачи играли важную роль в королевских дворах эллинистической эпохи. Они были ответственны не только за лечение, но и за защиту правителей от болезней, травм и отравления. Подобные случаи были известны из предыдущих периодов, в частности Демокед из Кротона, греческий врач, который служил персидскому царю Дарию I и был защищен королевской клятвой после успешного лечения.

Эпимен проживал в самой безопасной части дворцового комплекса, вблизи тронного зала, внутри храма самофракийских богов. Фото: Йордан Илиев, Андрей Зелинский

Исследователи предложили несколько объяснений того, как Эпимен прибыл во Фракию. Он мог добровольно приехать из греческого города, известного медицинским образованием. Другая возможность заключалась в том, что его захватили во время конфликтов между Севтом III и македонским правителем Лисимахом. Третий сценарий связывал его с королевой Береникой, которая, вероятно, происходила из македонской аристократической семьи и могла привезти с собой личного врача.

В Севтополисе еще не было обнаружено никаких медицинских инструментов, а Эпимен не упоминается в других сохранившихся текстах. По этой причине авторы описали свой вывод как тщательно обоснованную гипотезу, а не окончательный ответ. Однако, опираясь исключительно на надписи и исторические параллели, исследование предложило наиболее последовательное объяснение.

