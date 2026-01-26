Братоубийственная война и объединение Киевской Руси: каким на самом деле было правление Владимира Великого

Историю Киевской Руси в конце Х века сформировал правитель, чьи решения изменили направление развития страны на многие поколения. Правление Владимира Великого привело к территориальному расширению, объединению Руси и решающей смене религиозной ориентации.

Владимир Святославич, позже известный как Владимир Великий (960/963-1015), правил как князь Новгорода с 970 по 988 год и как великий князь Киева с 979 года до своей смерти.

Где родился Владимир Великий: в Пскове, на Волыни или на Киевщине

Точный год и место рождения Владимира остаются неизвестными. Средневековые источники и современные историки предлагают даты от середины 940-х до 963 года.

Некоторые более поздние хроники XVI века утверждают, что он родился в селе Будутине, куда Малушу (Малку), наложницу его отца, отправили, когда она была беременна. Эти сведения сохранились в Никоновской летописи, где указано:

"Владимир был сыном Малки, ключницы Ольги; Малка же была сестрой Добрыни, и Добрыня был дядей Владимиру. А рождение Владимира было в селе Будутине, куда в гневе отослала ее Ольга".

Изображение Владимира Великого на златнике собственной чеканки Фото: Википедия

Ученые предложили несколько мест расположения Будутина, в частности вблизи Пскова, на Волыни и в Киевской области. Каждая теория имеет свои слабые места, и ни одна из версий не получила всеобщего признания.

Более определенным является то, что Владимир провел часть своей юности в Киеве под присмотром княгини Ольги, а его воспитанием, вероятно, руководил его дядя по материнской линии Добрыня.

Борьба за власть и захват Киева

После смерти князя Святослава в 972 году Киевская Русь была разделена между его сыновьями. Киев перешел под власть Ярополка, Владимир правил Новгородом, а Олег управлял Овручем.

В 976 году между сыновьями Святослава разгорелась война. Считается, что причиной этого стало убийство Люта, сына киевского воеводы Свенельда. Воевода подстрекал Ярополка пойти войной на Олега, и в ходе боевых действий Олег был убит.

Князь Владимир Великий в "Истории Украины-Руси", изображение Николая Аркаса (1912) Фото: Википедия

После этого Ярополок пошел войной на Новгород, а Владимир бежал в Швецию, где собрал варяжское войско и вернулся в 978 году, начав войну против Ярополка.

Кампания Владимира началась с захвата Полоцка, где он убил князя Рогволода и силой женился на его дочери Рогнеде, которая ранее была обещана Ярополку.

Этот поступок обеспечил ему контроль над полоцкими землями "узаконив" их присоединение к владениям Владимира.

Затем Владимир двинулся на Киев, где взял город в осаду. Согласно летописи, Владимир подкупил одного из слуг Ярополка, чтобы тот убедил киевского князя бежать в городок Родня. Там Владимир заманил Ярополка на переговоры, где его убили варяжские воины.

После этого Владимир взял беременную вдову Ярополка за наложницу и взял под свой контроль столицу.

Изображение Владимира Великого на сребренике (X-XI вв.) Фото: Википедия

Хроники расходятся относительно точного года, когда он стал правителем Киева, указывая даты между 978 и 980 годами.

Расчеты, основанные на годах правления и современных источниках, подтверждают восхождение на престол около 978 или 979 года, когда Владимиру было примерно 18-20 лет.

Военные кампании Владимира Великого

В первые годы своего правления Владимир провел серию кампаний, которые расширили границы Киевской Руси.

Между 981 и 984 годами он покорил несколько славянских племен, включая вятичей, радимичей и ятвингов. В 985 году он воевал с Волжской Булгарией, однако этот конфликт завершился мирным соглашением, подкрепленным брачными связями.

В 987 году Владимир Святославич и византийский император Василий II заключили соглашение: Владимир обязывался оказать императору военную помощь в борьбе против мятежников в Византии, а Василий II после крещения киевского князя должен был отдать за него свою сестру Анну.

Анна Багрянородная или святая Анна. Фрагмент из Радзивилловской летописи

Владимир помог императору одержать победу, однако после этого Василий II нарушил главное условие договоренности и отказался от обещанного брака.

В ответ Владимир решил силой заставить императора выполнить соглашение и нанес удар по Корсуни, одному из важнейших опорных пунктов Византии в Крыму.

Весной 989 года войско Владимира взяло город после длительной осады. Потеря Корсуня означала для Византии не только потерю контроля над Крымом, но и ослабление позиций в северном Причерноморье.

Из-за потери города император был вынужден пойти на уступки и отправил Анну в Корсунь. Осенью 989 года там состоялось бракосочетание Владимира с византийской принцессой.

Весной 990 года князь вместе с дружиной прибыл в Киев и вскоре начал введение христианства на Руси.

Крещение Владимира. Фрагмент из Радзивилловской летописи Фото: Википедия

Хотя летопись объединила эти события под 988 годом, на самом деле они продолжались несколько лет, а взятие Корсуня, по данным историков, произошло между апрелем и июлем 989 года.

В 993 году Владимир вел кампанию против хорватов, экспедицию, которую украинские историки связывают с разрушением крупного города белых хорватов, Стильска. Эти действия укрепили позиции Киева как доминирующей силы в регионе.

Отказ от язычества и крещение Руси: князь Владимир Креститель

Перед принятием христианства Владимир пытался реорганизовать традиционное языческое поклонение, поскольку поклонение разных племен разным божествам способствовало раздробленности Киевской Руси.

В Киеве было создано центральное святилище с идолами шести главных божеств, среди которых были Перун, Даждьбог и Мокоша. Источники указывают, что в этот период практиковались человеческие жертвоприношения.

Археологические данные свидетельствуют о том, что в этот период, вероятно, были уничтожены ранние христианские постройки, что, возможно, было реакцией на христианское влияние, связанное с его предшественником.

Во время языческого ритуала в Киеве были убиты два варяга-христианина, которые стали первыми христианскими мучениками в Киевской Руси.

Однако в результате походов Владимира, Киевская Русь оказалась в окружении христианских государств поляков, чехов, скандинавов и мадьяров. Еще одним основанием для крещения стала просьба императора Византии о помощи, которая завершилась крещением Владимира в Корсуни.

Крещение Руси-Украины, картина Петра Андрусива Фото: Википедия

Крещение населения Киева произошло после завершения похода, когда Владимир вернулся в Киев из Византии. Хроника зафиксировала приказ Владимира уничтожить языческих идолов и созвать жителей к реке Днепр:

"Если кто-то не придет завтра к реке — богатый или бедный, старый или молодой — тот будет моим врагом".

Обряд проводили священники из Византии, и благодаря авторитету Владимира событие прошло мирно. В других регионах сопротивление было сильнее, в частности в Новгороде обращение произошло после подавления восстания, возглавляемого языческими волхвами.

Смерть Владимира Великого и историческое наследие

Владимир умер 15 июля 1015 года в своей резиденции в Берестовом под Киевом. Его тело тайно перевезли в столицу и похоронили в Десятинной церкви.

Его правление определило политическую и религиозную структуру Киевской Руси. Принятие христианства интегрировало государство в более широкие дипломатические и культурные сети, а административные и военные реформы укрепили центральную власть.

