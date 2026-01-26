Братоубийственная война и объединение Киевской Руси: каким на самом деле было правление Владимира Великого
Историю Киевской Руси в конце Х века сформировал правитель, чьи решения изменили направление развития страны на многие поколения. Правление Владимира Великого привело к территориальному расширению, объединению Руси и решающей смене религиозной ориентации.
Владимир Святославич, позже известный как Владимир Великий (960/963-1015), правил как князь Новгорода с 970 по 988 год и как великий князь Киева с 979 года до своей смерти.
Где родился Владимир Великий: в Пскове, на Волыни или на Киевщине
Точный год и место рождения Владимира остаются неизвестными. Средневековые источники и современные историки предлагают даты от середины 940-х до 963 года.
Некоторые более поздние хроники XVI века утверждают, что он родился в селе Будутине, куда Малушу (Малку), наложницу его отца, отправили, когда она была беременна. Эти сведения сохранились в Никоновской летописи, где указано:
"Владимир был сыном Малки, ключницы Ольги; Малка же была сестрой Добрыни, и Добрыня был дядей Владимиру. А рождение Владимира было в селе Будутине, куда в гневе отослала ее Ольга".
Ученые предложили несколько мест расположения Будутина, в частности вблизи Пскова, на Волыни и в Киевской области. Каждая теория имеет свои слабые места, и ни одна из версий не получила всеобщего признания.
Более определенным является то, что Владимир провел часть своей юности в Киеве под присмотром княгини Ольги, а его воспитанием, вероятно, руководил его дядя по материнской линии Добрыня.
Борьба за власть и захват Киева
После смерти князя Святослава в 972 году Киевская Русь была разделена между его сыновьями. Киев перешел под власть Ярополка, Владимир правил Новгородом, а Олег управлял Овручем.
В 976 году между сыновьями Святослава разгорелась война. Считается, что причиной этого стало убийство Люта, сына киевского воеводы Свенельда. Воевода подстрекал Ярополка пойти войной на Олега, и в ходе боевых действий Олег был убит.
После этого Ярополок пошел войной на Новгород, а Владимир бежал в Швецию, где собрал варяжское войско и вернулся в 978 году, начав войну против Ярополка.
Кампания Владимира началась с захвата Полоцка, где он убил князя Рогволода и силой женился на его дочери Рогнеде, которая ранее была обещана Ярополку.
Этот поступок обеспечил ему контроль над полоцкими землями "узаконив" их присоединение к владениям Владимира.
Затем Владимир двинулся на Киев, где взял город в осаду. Согласно летописи, Владимир подкупил одного из слуг Ярополка, чтобы тот убедил киевского князя бежать в городок Родня. Там Владимир заманил Ярополка на переговоры, где его убили варяжские воины.
После этого Владимир взял беременную вдову Ярополка за наложницу и взял под свой контроль столицу.
Хроники расходятся относительно точного года, когда он стал правителем Киева, указывая даты между 978 и 980 годами.
Расчеты, основанные на годах правления и современных источниках, подтверждают восхождение на престол около 978 или 979 года, когда Владимиру было примерно 18-20 лет.
Военные кампании Владимира Великого
В первые годы своего правления Владимир провел серию кампаний, которые расширили границы Киевской Руси.
Между 981 и 984 годами он покорил несколько славянских племен, включая вятичей, радимичей и ятвингов. В 985 году он воевал с Волжской Булгарией, однако этот конфликт завершился мирным соглашением, подкрепленным брачными связями.
В 987 году Владимир Святославич и византийский император Василий II заключили соглашение: Владимир обязывался оказать императору военную помощь в борьбе против мятежников в Византии, а Василий II после крещения киевского князя должен был отдать за него свою сестру Анну.
Владимир помог императору одержать победу, однако после этого Василий II нарушил главное условие договоренности и отказался от обещанного брака.
В ответ Владимир решил силой заставить императора выполнить соглашение и нанес удар по Корсуни, одному из важнейших опорных пунктов Византии в Крыму.
Весной 989 года войско Владимира взяло город после длительной осады. Потеря Корсуня означала для Византии не только потерю контроля над Крымом, но и ослабление позиций в северном Причерноморье.
Из-за потери города император был вынужден пойти на уступки и отправил Анну в Корсунь. Осенью 989 года там состоялось бракосочетание Владимира с византийской принцессой.
Весной 990 года князь вместе с дружиной прибыл в Киев и вскоре начал введение христианства на Руси.
Хотя летопись объединила эти события под 988 годом, на самом деле они продолжались несколько лет, а взятие Корсуня, по данным историков, произошло между апрелем и июлем 989 года.
В 993 году Владимир вел кампанию против хорватов, экспедицию, которую украинские историки связывают с разрушением крупного города белых хорватов, Стильска. Эти действия укрепили позиции Киева как доминирующей силы в регионе.
Отказ от язычества и крещение Руси: князь Владимир Креститель
Перед принятием христианства Владимир пытался реорганизовать традиционное языческое поклонение, поскольку поклонение разных племен разным божествам способствовало раздробленности Киевской Руси.
В Киеве было создано центральное святилище с идолами шести главных божеств, среди которых были Перун, Даждьбог и Мокоша. Источники указывают, что в этот период практиковались человеческие жертвоприношения.Важно
Археологические данные свидетельствуют о том, что в этот период, вероятно, были уничтожены ранние христианские постройки, что, возможно, было реакцией на христианское влияние, связанное с его предшественником.
Во время языческого ритуала в Киеве были убиты два варяга-христианина, которые стали первыми христианскими мучениками в Киевской Руси.
Однако в результате походов Владимира, Киевская Русь оказалась в окружении христианских государств поляков, чехов, скандинавов и мадьяров. Еще одним основанием для крещения стала просьба императора Византии о помощи, которая завершилась крещением Владимира в Корсуни.
Крещение населения Киева произошло после завершения похода, когда Владимир вернулся в Киев из Византии. Хроника зафиксировала приказ Владимира уничтожить языческих идолов и созвать жителей к реке Днепр:
"Если кто-то не придет завтра к реке — богатый или бедный, старый или молодой — тот будет моим врагом".
Обряд проводили священники из Византии, и благодаря авторитету Владимира событие прошло мирно. В других регионах сопротивление было сильнее, в частности в Новгороде обращение произошло после подавления восстания, возглавляемого языческими волхвами.
Смерть Владимира Великого и историческое наследие
Владимир умер 15 июля 1015 года в своей резиденции в Берестовом под Киевом. Его тело тайно перевезли в столицу и похоронили в Десятинной церкви.
Его правление определило политическую и религиозную структуру Киевской Руси. Принятие христианства интегрировало государство в более широкие дипломатические и культурные сети, а административные и военные реформы укрепили центральную власть.
