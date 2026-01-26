Так лечились даже императоры: почему древние римляне использовали экскременты людей (фото)

Небольшой стеклянный сосуд, найденный во время раскопок в древнем городе Пергамон на территории современной Турции, стал первым доказательством того, что лекарства на основе человеческих экскрементов, описанные в греко-римских медицинских трудах, были не только теоретическими идеями.

В ходе исследования ученые изучили римский стеклянный unguentarium, тип сосуда, который обычно ассоциируется с духами или косметическими маслами. Однако в этом случае сосуд, похоже, содержал лечебную смесь, а не косметическое вещество, пишет Arkeonews.

Пергамон был крупным медицинским центром античности, тесно связанным с культом Асклепия и известными врачами, которые действовали в период Римской империи.

Несмотря на эту репутацию, прямых археологических доказательств существования многих методов лечения, описанных античными авторами, было мало. Это отсутствие физических доказательств долгое время затрудняло определение того, действительно ли такие методы лечения применялись или оставались теоретическими.

Сосуд, который исследовали ученые, сейчас хранится в Археологическом музее Бергама и датируется II веком н. э. Его форма соответствует типу римского стекла, которое было распространено по всей империи.

До недавнего времени считалось, что такие сосуды почти всегда использовались для хранения ароматических масел.

Исследователи провели анализ остатков с помощью газовой хроматографии с масс-спектрометрией и детектором ионизации пламени. Образцы были взяты из горловины и дна сосуда, в результате чего было получено около 14,6 грамма темного органического материала.

Химический анализ выявил два соединения, копростанол и 24-этилкопростанол, в пропорциях, которые четко указывают на наличие человеческих фекалий.

Эти соединения образуются в результате микробных процессов в пищеварительном тракте человека и являются общепризнанными индикаторами человеческих экскрементов. Как отметили исследователи, это первое подтвержденное обнаружение человеческих фекалий в римской медицинской посуде.

Анализ также обнаружил карвакрол, ароматическое соединение, содержащееся в тимьяне и родственных растениях, произрастающих в Анатолии. Древние медицинские авторы, такие как Гален, Диоскорид и Плиний Старший, описывали медицинское использование животных, а в некоторых случаях и человеческих экскрементов.

В своих трудах они также упоминают о сильном запахе, который издают такие вещества. Чтобы решить эту проблему, врачи советовали смешивать эти ингредиенты с ароматическими травами, вином, уксусом или маслами.

Ученые получили около 14,6 грамма темного органического материала Фото: Journal of Archaeological Science

Наличие соединений, полученных из чабреца, наряду с фекальными биомаркерами внутри сосуда из Пергамона подтверждает, что эти инструкции соблюдались на практике. Содержимое сосуда не было случайным отходом, а подготовленным лекарственным веществом, запах которого намеренно контролировали.

Это открытие также ставит под сомнение древние интерпретации римских unguentaria. Эти сосуды часто классифицировали исключительно как косметические контейнеры, что отражает современные различия, которые могут не применяться к античным контекстам.

В римской медицине границы между лечением, гигиеной, ритуалами и ежедневным уходом часто были нечеткими. Одна мазь могла служить сразу для нескольких целей.

До сих пор средства на основе человеческих экскрементов в римской медицине подтверждались только текстами. Стеклянная посуда из Пергамона предоставляет прямое подтверждение того, что такие средства готовились и использовались.

Сочетая химический анализ с историческими исследованиями, это исследование показывает не только то, что писали древние авторы, но и то, что на самом деле изготавливали и использовали врачи.

