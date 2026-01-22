Артефакт из Иудейской пустыни изображает сотворение мира: что о нем известно (фото)

Небольшой серебряный кубок, найденный несколько десятилетий назад в Иудейских горах, привлек внимание ученых, которые пересматривают его значение и происхождение. Этот предмет, известный как кубок Айн Самия, содержит одну из самых детальных сюжетных сцен, известных из этого периода в южной части Леванта.

Кубок датируется средним бронзовым веком, примерно 2650-1950 годами до н. э. и имеет высоту всего восемь сантиметров. Его обнаружили в 1970 году в могиле высокого статуса вблизи источника Айн Самия, к востоку от Рамаллы в Палестине, пишет Arkeonews.

Хотя захоронение содержало преимущественно типичную керамику и оружие, серебряный кубок сразу же был признан необычным, поскольку в этом регионе не находили похожих артефактов. На его поверхности изображены две сцены, выполненные в рельефной технике репуссе, заполненные гибридными существами, змеями, растениями и небесными символами, которые уже более пятидесяти лет вызывают споры.

Ранние интерпретации связывали эти изображения с месопотамской историей сотворения мира Энума Элиш, которая рассказывает о победе бога Мардука над хаотической фигурой Тиамат. Это объяснение уже давно сталкивается с хронологическими проблемами, поскольку кубок почти на тысячелетие старше древнейших письменных версий мифа.

В новом исследовании геоархеолог Эберхард Занггер и его коллеги утверждают, что сцены не иллюстрируют конкретный миф, а отражают гораздо более древнее понятие, распространенное в древнем Ближнем Востоке: формирование мира из первобытного состояния нестабильности.

Серебряный кубок сразу же был признан необычным, поскольку в этом регионе не находили похожих артефактов Фото: Wikimedia Commons

Согласно их толкованию, первая сцена представляет раннюю стадию существования, на которой границы еще не были четко определены. Композиционная фигура, сочетающая черты человека и животного, появляется рядом с вертикальной змеей и стилизованной растительностью. Элементы выглядят скученными и нестабильными, что наводит на мысль о мире, в котором люди, животные, растения и даже космические силы еще не имели отдельных ролей. Изображение указывает на дисбаланс, а не на конфликт.

Вторая сцена представляет другое состояние. Две человеческие фигуры поднимают полулунную форму, содержащую сияющий солнечный диск. Ниже змей уже не стоит вертикально, а лежит горизонтально, что указывает на сдержанность или контроль.

Вместе две сцены понимаются как последовательность, показывающая переход от беспорядка к регулируемому космосу, структурированному вокруг повторяющихся циклов Фото: Wikimedia Commons

Полумесяц интерпретируется как небесный сосуд, связанный с движением Солнца и Луны, мотив, подтвержденный во многих древних культурах. Вместе эти две сцены понимаются как последовательность, показывающая переход от беспорядка к регулируемому космосу, структурированному вокруг повторяющихся циклов.

Исследование также делает сильный акцент на культурном обмене. Хотя бокал был похоронен в Иудейских горах, его художественный язык свидетельствует о тесной связи с месопотамскими традициями. Подобные символы встречаются в шумерском и аккадском контекстах, а также в египетских и анатолийских материалах.

Авторы предполагают, что дизайн мог возникнуть в южной Месопотамии, а сам бокал мог быть изготовлен в северной Сирии, где были более доступные источники серебра. Тогдашние торговые пути могли бы позволить предмету добраться до южного Леванта.

В качестве подтверждающего доказательства исследователи приводят пример известняковой призмы из Лидар-Гьоюк на юго-востоке Турции, украшенной подобными небесными изображениями. Хотя призма гораздо проще в исполнении, она указывает на то, что такие космологические символы были широко распространены задолго до того, как они были зафиксированы в письменных рассказах.

Не все специалисты убеждены в новой интерпретации. Критики указывают на неполное состояние артефакта, что ограничивает уверенность в этой теории. Ранее работы Занггера также вызывали критику за расширение интерпретаций за пределы имеющихся доказательств.

Несмотря на это, существует широкое согласие относительно того, что кубок Айн Самия является одним из древнейших известных визуальных попыток выразить человеческое понимание космоса. Независимо от того, связаны ли сцены с сотворением мира или общим мировоззрением Ближнего Востока, этот небольшой серебряный кубок остается редким и ценным окном в то, как древние общества представляли себе порядок, время и структуру Вселенной.

