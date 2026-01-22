Артефакт з Юдейської пустелі зображає створення світу: що про нього відомо (фото)

Невеликий срібний кубок, знайдений кілька десятиліть тому в Юдейських горах, привернув увагу вчених, які переглядають його значення та походження. Цей предмет, відомий як кубок Айн Самія, містить одну з найдетальніших сюжетних сцен, відомих з цього періоду в південній частині Леванту.

Кубок датується середньою бронзовою добою, приблизно 2650–1950 роками до н. е. та має висоту всього вісім сантиметрів. Його виявили в 1970 році в могилі високого статусу поблизу джерела Айн Самія, на схід від Рамалли у Палестині, пише Arkeonews.

Хоча поховання містило переважно типову кераміку та зброю, срібний кубок відразу ж був визнаний незвичайним, оскільки в цьому регіоні не знаходили схожих артефактів. На його поверхні зображено дві сцени, виконані в рельєфній техніці репуссе, заповнені гібридними істотами, зміями, рослинами та небесними символами, які вже понад п'ятдесят років викликають суперечки.

Ранні інтерпретації пов'язували ці зображення з месопотамською історією створення світу Енума Еліш, яка розповідає про перемогу бога Мардука над хаотичною фігурою Тіамат. Це пояснення вже давно стикається з хронологічними проблемами, оскільки кубок на майже тисячоліття старший за найдавніші письмові версії міфу.

У новому дослідженні геоархеолог Еберхард Занггер і його колеги стверджують, що сцени не ілюструють конкретний міф, а відображають набагато давніше поняття, поширене в стародавньому Близькому Сході: формування світу з первісного стану нестабільності.

Срібний кубок відразу ж був визнаний незвичайним, оскільки в цьому регіоні не знаходили схожих артефактів Фото: Wikimedia Commons

Згідно з їхнім тлумаченням, перша сцена представляє ранню стадію існування, на якій межі ще не були чітко визначені. Композиційна фігура, що поєднує риси людини та тварини, з'являється поруч із вертикальною змією і стилізованою рослинністю. Елементи виглядають скупченими й нестабільними, що наводить на думку про світ, в якому люди, тварини, рослини і навіть космічні сили ще не мали окремих ролей. Зображення вказує на дисбаланс, а не на конфлікт.

Друга сцена представляє інший стан. Дві людські фігури підіймають півмісяцеву форму, що містить сяючий сонячний диск. Нижче змій вже не стоїть вертикально, а лежить горизонтально, що вказує на стриманість або контроль.

Разом дві сцени розуміються як послідовність, що показує перехід від безладу до регульованого космосу, структурованого навколо повторюваних циклів Фото: Wikimedia Commons

Півмісяць інтерпретується як небесний посуд, пов'язаний з рухом Сонця і Місяця, мотив, підтверджений у багатьох стародавніх культурах. Разом ці дві сцени розуміються як послідовність, що показує перехід від безладу до регульованого космосу, структурованого навколо повторюваних циклів.

Дослідження також робить сильний акцент на культурному обміні. Хоча келих був похований в Юдейських горах, його художня мова свідчить про тісний зв'язок з месопотамськими традиціями. Подібні символи зустрічаються в шумерському та аккадському контекстах, а також в єгипетських і анатолійських матеріалах.

Автори припускають, що дизайн міг виникнути в південній Месопотамії, а сам келих міг бути виготовлений в північній Сирії, де були більш доступні джерела срібла. Тогочасні торгівельні шляхи могли б дозволити предмету дістатися до південного Леванту.

Як підтверджуючий доказ дослідники наводять приклад вапнякової призми з Лідар-Гьоюк на південному сході Туреччини, прикрашеного подібними небесними зображеннями. Хоча призма набагато простіша у виконанні, вона вказує на те, що такі космологічні символи були широко поширені задовго до того, як вони були зафіксовані в письмових оповіданнях.

Не всі фахівці переконані в новій інтерпретації. Критики вказують на неповний стан артефакту, що обмежує впевненість у цій теорії. Раніше роботи Занггера також викликали критику за розширення інтерпретацій за межі наявних доказів.

Попри це, існує широка згода щодо того, що кубок Айн Самія є одним із найдавніших відомих візуальних спроб виразити людське розуміння космосу. Незалежно від того, чи пов'язані сцени зі створенням світу або ж спільним світоглядом Близького Сходу, цей невеликий срібний кубок залишається рідкісним і цінним вікном у те, як стародавні суспільства уявляли собі порядок, час і структуру Всесвіту.

