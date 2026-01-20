Перед будівництвом АЕС вчені виявили символічний артефакт: неочікувана знахідка у Саффолку (фото)

Археологічні роботи, проведені напередодні будівництва атомної електростанції в Саффолку, Англія, привели до несподіваної середньовічної знахідки. Археологи знайшли рідкісний скляний виріб із зображенням розп'яття Христа, а також фізичні сліди покинутого англосаксонського селища, яке зникло багато століть тому.

Напівпрозору світло-зелену овальну фігурку висотою трохи менше 3 сантиметрів, знайшли під час польових робіт, проведених Oxford Cotswold Archaeology. Попри невеликий розмір, цей предмет мав значне історичне значення, пише Arkeonews.

Виготовлений з литого рельєфного скла, артефакт зображує розп'яття Христа на хресті з Дівою Марією та святим Іоанном по обидва боки. Над фігурами вирізьблений грецький напис "IC XC", традиційна абревіатура Ісуса Христа.

Цей артефакт відображає сильні візантійські художні традиції, хоча наукова експертиза підтвердила, що прикраса була виготовлена в XIII столітті у Венеції, центрі середньовічного виробництва скла та далекої торгівлі.

Фахівці дійшли висновку, що предмет був виготовлений за допомогою форми, яка походила з Візантії або точно відповідала східнохристиянським традиціям дизайну. Його скошений зворотний бік вказує на те, що артефакт, ймовірно, використовували як підвіску.

По всій Європі було виявлено понад 200 подібних скляних рельєфів, але більшість з них не мають детальних археологічних записів, оскільки вони потрапили до колекцій задовго до появи сучасних стандартів розкопок. Це зробило знахідку в Саффолку особливо важливою, оскільки артефакт знайшли під час контрольованих робіт.

Коштовність знайшли поблизу руїн абатства Лейстон, що дало підстави припустити, що артефакт загубив середньовічний паломник або відвідувач. Абатство Лейстон було засноване в 1363 році для ордену премонстратів.

Його первісне розташування ближче до моря було покинуте після неодноразових повеней, що змусило громаду відбудувати абатство далі вглиб суші, використовуючи камінь з попереднього нормандського місця. Пізніше абатство стало відомим завдяки відреставрованій каплиці Богоматері, яку знову відкрили для богослужінь у XX столітті.

На відміну від широко поширених середньовічних значків паломників, які зазвичай виготовлялися з недорогих сплавів свинцю, скляна коштовність була більш важливою. Значки паломників зазвичай зображували святих або святині, такі як святий Томас Бекет у Кентербері, і продавалися у великих кількостях.

Окрім скляного артефакту, археологи задокументували залишки англосаксонського поселення, яке було покинуте задовго до виготовлення коштовності. Саффолк давно відомий своїми археологічними знахідками, включаючи римську інфраструктуру, ранньосередньовічні поховання, монастирі та прибережні торгові центри.

Скляний артефакт, що зберігався століттями під землею Саффолка, тепер дав уявлення про середньовічну віру, майстерність і повсякденні вірування минулого.

