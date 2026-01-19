Топ інвестицій древнього світу: вчені розповіли, як стародавні римляни розпоряджалися своїм багатством (фото)

Ідея отримання стабільного доходу від інвестицій була відома ще в стародавньому світі, задовго до появи сучасних банків та фондових бірж. Стародавні римляни розуміли, що багатство можна зберегти та примножити, вкладаючи гроші в активи, які забезпечують безпеку або довгострокову цінність.

Письмові джерела з античності свідчать, що люди активно обговорювали питання інвестиційної прибутковості та фінансової стабільності. Наприклад, римська література відображає інтерес пасивного доходу та фінансової незалежності, пише Live Science.

В одному вірші римського поета Ювенала згадується бажання отримати "дохід у розмірі 20 000 сестерцій від надійних інвестицій", що за сучасними мірками становить близько 200 000 доларів. Багатство було тісно пов'язане з особистою свободою та соціальним статусом, про що писав римський романіст Петроній: "Хто має гроші, той пливе з легким вітром і розпоряджається своєю долею, як забажає".

На відміну від сьогодення, в античних грецьких і римських суспільствах не було фондових ринків. Одним з найпоширеніших методів інвестування була купівля дорогоцінних металів, зокрема золота та срібла. Ці метали цінувалися як захист від інфляції та змін вартості валюти.

Одним з найпоширеніших методів інвестування була купівля дорогоцінних металів, зокрема золота та срібла Фото: Wikimedia Commons

Інвестори зазвичай зберігали їх у вигляді злитків або виготовлених виробів, таких як ювелірні прикраси. Зберігання становило ризик, оскільки крадіжки були поширеним явищем, тому заможні власники часто використовували охоронювані шафи або сховища. Римський поет Вергілій описав елітну садибу, що містила "високий будинок, де глибоко заховані таланти срібла", а також "ваги золота у злитках і виробах".

В давнину талант був великою одиницею виміру, що дорівнювала приблизно 25 кілограмам срібла. Метали іноді перетворювали назад на монети, коли це було потрібно. Однак ціни на метали не завжди були стабільними. Грецький історик Полібій записав, що коли поблизу Аквілеї в Італії було знайдено неглибоке золоте родовище, раптове збільшення пропозиції спричинило падіння цін на золото по всій Італії на третину упродовж двох місяців. Пізніше влада обмежила видобуток, щоб контролювати ринок.

Дорогоцінні метали продавалися за вагою, а виготовлені з них предмети за необхідності можна було переплавити. Ставлення до срібла показує, наскільки глибоко люди цінували ці активи. Афінський письменник Ксенофонт зауважив: "Ніхто ще ніколи не мав стільки срібла, щоб більше не хотіти; якщо людина має його велику кількість, вона отримує стільки ж задоволення від закопування надлишку, скільки і від його використання". Римські заповіти ще більше підтверджують таке мислення, оскільки багато хто згадував у них срібні та золоті злитки, пластини або бруски, залишені спадкоємцям.

Окрім металів, центральну роль у стародавніх інвестиційних стратегіях відігравали сільськогосподарські товари. Особливо важливими були зерно, оливкова олія та вино. Інвестори часто купували сільськогосподарські угіддя і отримували дохід від виробництва та торгівлі.

Історик Светоній повідомляв, що імператор Калігула ввів "нові й нечувані податки" майже на всі види товарів Фото: Wikimedia Commons

Римський державний діяч Катон стверджував, що інвестування в товари першої необхідності було найбезпечнішим варіантом, оскільки такі активи "не могли бути зруйновані Юпітером", тобто вони були менш вразливими до економічних потрясінь. На відміну від металів, які не приносили доходу, якщо їх не продавали, інвестиції в сільське господарство забезпечували стабільний прибуток з часом.

Мистецтво та предмети розкоші також були високоцінними інвестиціями. Коли римські війська захопили Коринф у 146 р. до н. е., вони захопили відомі твори мистецтва, а потім продали їх на аукціоні, щоб збільшити доходи держави. На одному з таких аукціонів цар Пергама Аттал II придбав картину за 100 талантів (близько 2500 кілограмів) срібла, що свідчить про величезні суми, які мистецтво могло приносити на елітних ринках.

Політичні умови мали сильний вплив на результати інвестицій. У періоди громадянської війни ціни часто різко зростали. Імперська політика також впливала на ринки. Римський історик Светоній повідомляв, що імператор Калігула ввів "нові й нечувані податки" майже на всі види товарів, а імператор Веспасіан купував великі партії товарів спеціально для того, щоб перепродати їх із прибутком.

Ці приклади показують, що в давнину інвестування поєднувало можливості з невизначеністю. Дорогоцінні метали, сільськогосподарські угіддя та товари сприяли накопиченню багатства приватними особами та державами, але політичні рішення та зміни на ринку завжди несли в собі ризик.

