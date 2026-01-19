Топ инвестиций древнего мира: ученые рассказали, как древние римляне распоряжались своим богатством (фото)

Идея получения стабильного дохода от инвестиций была известна еще в древнем мире, задолго до появления современных банков и фондовых бирж. Древние римляне понимали, что богатство можно сохранить и приумножить, вкладывая деньги в активы, которые обеспечивают безопасность или долгосрочную ценность.

Письменные источники из античности свидетельствуют, что люди активно обсуждали вопросы инвестиционной доходности и финансовой стабильности. Например, римская литература отражает интерес пассивного дохода и финансовой независимости, пишет Live Science.

В одном стихотворении римского поэта Ювенала упоминается желание получить "доход в размере 20 000 сестерций от надежных инвестиций", что по современным меркам составляет около 200 000 долларов. Богатство было тесно связано с личной свободой и социальным статусом, о чем писал римский романист Петроний: "Кто имеет деньги, тот плывет с легким ветром и распоряжается своей судьбой, как пожелает".

В отличие от настоящего, в античных греческих и римских обществах не было фондовых рынков. Одним из самых распространенных методов инвестирования была покупка драгоценных металлов, в частности золота и серебра. Эти металлы ценились как защита от инфляции и изменений стоимости валюты.

Одним из самых распространенных методов инвестирования была покупка драгоценных металлов, в частности золота и серебра Фото: Wikimedia Commons

Инвесторы обычно хранили их в виде слитков или изготовленных изделий, таких как ювелирные украшения. Хранение представляло риск, поскольку кражи были распространенным явлением, поэтому состоятельные владельцы часто использовали охраняемые шкафы или хранилища. Римский поэт Вергилий описал элитную усадьбу, содержащую "высокий дом, где глубоко спрятаны таланты серебра", а также "весы золота в слитках и изделиях".

В древности талант был большой единицей измерения, равной примерно 25 килограммам серебра. Металлы иногда превращали обратно в монеты, когда это было нужно. Однако цены на металлы не всегда были стабильными. Греческий историк Полибий записал, что когда вблизи Аквилеи в Италии было найдено неглубокое золотое месторождение, внезапное увеличение предложения вызвало падение цен на золото по всей Италии на треть в течение двух месяцев. Позже власти ограничили добычу, чтобы контролировать рынок.

Драгоценные металлы продавались по весу, а изготовленные из них предметы при необходимости можно было переплавить. Отношение к серебру показывает, насколько глубоко люди ценили эти активы. Афинский писатель Ксенофонт заметил: "Никто еще никогда не имел столько серебра, чтобы больше не хотеть; если человек имеет его большое количество, он получает столько же удовольствия от закапывания излишка, сколько и от его использования". Римские завещания еще больше подтверждают такое мышление, поскольку многие упоминали в них серебряные и золотые слитки, пластины или бруски, оставленные наследникам.

Кроме металлов, центральную роль в древних инвестиционных стратегиях играли сельскохозяйственные товары. Особенно важными были зерно, оливковое масло и вино. Инвесторы часто покупали сельскохозяйственные угодья и получали доход от производства и торговли.

Историк Светоний сообщал, что император Калигула ввел "новые и неслыханные налоги" почти на все виды товаров. Фото: Wikimedia Commons

Римский государственный деятель Катон утверждал, что инвестирование в товары первой необходимости было самым безопасным вариантом, поскольку такие активы "не могли быть разрушены Юпитером", то есть они были менее уязвимыми к экономическим потрясениям. В отличие от металлов, которые не приносили дохода, если их не продавали, инвестиции в сельское хозяйство обеспечивали стабильную прибыль со временем.

Искусство и предметы роскоши также были высокоценными инвестициями. Когда римские войска захватили Коринф в 146 г. до н. э., они захватили известные произведения искусства, а затем продали их на аукционе, чтобы увеличить доходы государства. На одном из таких аукционов царь Пергама Аттал II приобрел картину за 100 талантов (около 2500 килограммов) серебра, что свидетельствует об огромных суммах, которые искусство могло приносить на элитных рынках.

Политические условия имели сильное влияние на результаты инвестиций. В периоды гражданской войны цены часто резко возрастали. Имперская политика также влияла на рынки. Римский историк Светоний сообщал, что император Калигула ввел "новые и неслыханные налоги" почти на все виды товаров, а император Веспасиан покупал большие партии товаров специально для того, чтобы перепродать их с прибылью.

Эти примеры показывают, что в древности инвестирование сочетало возможности с неопределенностью. Драгоценные металлы, сельскохозяйственные угодья и товары способствовали накоплению богатства частными лицами и государствами, но политические решения и изменения на рынке всегда несли в себе риск.

