Археологи нашли следы школьной жизни викторианской эпохи: новое открытие в Англии (фото)

В Лондоне, Англия, археологи обнаружили редкие материальные свидетельства, непосредственно связанные с жизнью детей в викторианскую эпоху. Раскопки на историческом месте у реки обнаружили следы школьных занятий и досуга, что позволило представить, как когда-то дети учились и играли в прошлом.

Среди находок были фрагменты школьной доски с детскими надписями и рисунками, а также большая коллекция керамических шариков. Эти предметы нашли в дренажном канале, что свидетельствует о том, что их потеряли во время игр, пишет Heritage Daily.

Исторические записи подтверждают, что на этом месте на протяжении веков работала школа. Основанная в 1530-х годах лондонским шерифом Николасом Гибсоном и его женой Авис, она служила бесплатной школой для мальчиков из малообеспеченных семей.

К 1550-м годам ответственность за школу и соседние приюты перешла к компании Куперсов, которая управляла имуществом до конца XIX века. Приюты поддерживали пожилых жителей, предоставляя им жилье и регулярную финансовую помощь.

Находки более поздних периодов также поставили под сомнение давние предположения об окрестностях района в XVIII и XIX веках. Известный в то время как моряцкий городок, район был тесно связан с международной морской торговлей и соседними доками. Жители имели доступ к импортным товарам, поступающим со всего мира, что свидетельствовало о местной экономике, связанной с глобальным обменом, а не изоляцией или упадком.

Свидетельством этой торговли была печать с бутылки вина, происходившей из известного французского виноградника Шато Марго. В 1771 году поместье произвело первое красное вино, которое было продано на аукционе Кристис, а его известными клиентами были такие исторические фигуры, как премьер-министр Великобритании сэр Роберт Уолпол и президент США Томас Джефферсон.

Старший археолог MOLA Алекс Бланкс объяснил:

"Район Ваппинг между доками и шоссе Ратклифф в 1700-х и 1800-х годах имел репутацию перенаселенного и опасного. Но такие находки раскрывают сложную социальную историю.

На самом деле это был очень разнообразный район — так же, как сегодня Ист-Энд. Археологические находки, такие как дорогая импортная посуда и бокалы для вина, свидетельствуют о том, что в этом районе могли проживать люди из разных социальных слоев, которые наслаждались той же роскошью, что и самые богатые члены общества.

Мы не знаем точно, как вино из Шато Марго попало сюда, но можем предположить, что, возможно, оно принадлежало школьному учителю или капитану корабля с дорогими вкусами".

Исторические записи изучались вместе с физическими доказательствами, чтобы проследить изменения на этом месте с течением времени. Одним из ключевых событий был пожар в Ратклиффе 23 июня 1794 года, один из крупнейших пожаров в истории Лондона.

Пожар быстро распространился с верфи, и на картах того времени это место обозначено вблизи центра разрушений. Этот контекст помог объяснить обнаружение кирпичных подвалов, поврежденных сильным нагаром.

Дальнейшие раскопки обнаружили пол часовни, построенной после пожара, а также фундаменты террасных домов, колодцев, дренажных ям и садовых мусорных ям, заполненных обломками керамики и глиняными трубами. Вместе эти остатки пролили свет на повседневную жизнь рабочей общины, жившей на берегу реки, и показали, как образование, торговля и жилье были тесно связаны на протяжении нескольких веков.

