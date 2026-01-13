Где растут деревья из космоса: почему ничего не известно об эксперименте NASA

В феврале 1971 года космическая миссия "Аполлон-14" доставила на Луну не только астронавтов. На Луну отправили семена нескольких видов деревьев в рамках эксперимента, призванного проверить, как космические путешествия могут повлиять на жизнь растений.

Миссия состоялась в то время, когда Соединенные Штаты реагировали на предыдущие неудачи, и проект имел целью исследовать, могут ли семена, подвергшиеся воздействию космических условий, впоследствии нормально расти на Земле, пишет IFLScience.

Эксперимент состоялся, когда астронавт Стюарт Руса оставался на лунной орбите на борту командного модуля "Аполлона-14", а его коллеги работали на поверхности. Перед запуском Руса получил более 2000 семян от Эда Клиффа, тогдашнего главы Лесной службы США, в рамках совместной инициативы с NASA.

Среди семян были сосна лоблолли, платан, камедь, секвойя и пихта Дугласа. Они были упакованы в полиэтиленовые пакеты, хранились в металлическом контейнере и 34 раза облетели Луну, прежде чем вернуться на Землю.

Однако во время приземления проект столкнулся с неожиданным препятствием. "К сожалению, во время процедуры дезинфекции после возвращения на Землю пакеты с семенами разорвались, и семена рассыпались по камере и попали в вакуум, поэтому считалось, что они могут быть непригодными для выращивания", — пояснило NASA.

Несмотря на опасения, ученый Лесной службы Стэн Кругман попытался вырастить семена. Многие из них успешно проросли, хотя ранние теплицы не могли поддерживать все из них. Около 450 саженцев выжили после переноса в лучше оборудованные места в Миссисипи и Калифорнии.

Позже NASA отметила, что "некоторые из них были высажены вместе с их земными аналогами как контрольные (как и следовало ожидать, после более сорока лет нет заметной разницы)".

Большинство деревьев было распределено в 1975 и 1976 годах в рамках празднования двухсотлетия США. Сосна лоблолли была высажена возле Белого дома, а другие деревья были отправлены в такие страны, как Бразилия и Швейцария, а также подарены императору Японии.

Впоследствии многие из этих так называемых лунных деревьев были забыты, часто высажены без пометок. В 1996 году ученый NASA Дэйв Уильямс идентифицировал около 110 выживших деревьев, хотя несколько из них уже погибли.

Позже дочь Русы помогла распространить деревья второго поколения, выращенные из оригинального запаса. Недавно NASA повторила эту идею во время программы "Артемида", отправив семена вокруг Луны в рамках беспилотной миссии в 2022 году.

Эти новые деревья высажены в сотнях мест по всей территории США и используются для пробуждения интереса к космосу и науке, показывая, что ценность эксперимента заключается больше в образовании и символизме, чем в биологических изменениях.

