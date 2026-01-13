Де ростуть дерева з космосу: чому нічого не відомо про експеримент NASA

У лютому 1971 року космічна місія "Аполлон-14" доставила на Місяць не тільки астронавтів. На Місяць відправили насіння декількох видів дерев у межах експерименту, покликаного перевірити, як космічні подорожі можуть вплинути на життя рослин.

Місія відбулася в той час, коли Сполучені Штати реагували на попередні невдачі, і проєкт мав на меті дослідити, чи насіння, що зазнало впливу космічних умов, може згодом нормально рости на Землі, пише IFLScience.

Експеримент відбувся, коли астронавт Стюарт Руса залишався на місячній орбіті на борту командного модуля "Аполлона-14", а його колеги працювали на поверхні. Перед запуском Руса отримав понад 2000 насінин від Еда Кліффа, тодішнього глави Лісової служби США, в рамках спільної ініціативи з NASA.

Серед насінин були сосна лоблоллі, платан, камедь, секвойя та ялиця Дугласа. Вони були запаковані в поліетиленові пакети, зберігалися в металевому контейнері і 34 рази облетіли Місяць, перш ніж повернутися на Землю.

Проте під час приземлення проєкт зіткнувся з несподіваною перешкодою. "На жаль, під час процедури дезінфекції після повернення на Землю пакети з насінням розірвалися, і насіння розсипалося по камері та потрапило у вакуум, тому вважалося, що воно може бути непридатним для вирощування", — пояснило NASA.

Попри побоювання, вчений Лісової служби Стен Кругман спробував виростити насіння. Багато з них успішно проросли, хоча ранні теплиці не могли підтримувати всі з них. Близько 450 саджанців вижили після перенесення в краще обладнані місця в Міссісіпі та Каліфорнії.

Пізніше NASA зазначила, що "деякі з них були висаджені разом із їхніми земними аналогами як контрольні (як і слід було очікувати, після понад сорока років немає помітної різниці)".

Більшість дерев було розподілено в 1975 і 1976 роках у рамках святкування двохсотріччя США. Сосну лоблоллі було висаджено біля Білого дому, а інші дерева було надіслано до таких країн, як Бразилія та Швейцарія, а також подаровано імператору Японії.

Згодом багато з цих так званих місячних дерев були забуті, часто висаджені без позначок. У 1996 році вчений NASA Дейв Вільямс ідентифікував близько 110 дерев, що вижили, хоча кілька з них вже загинули.

Пізніше дочка Руси допомогла розповсюдити дерева другого покоління, вирощені з оригінального запасу. Нещодавно NASA повторила цю ідею під час програми "Артеміда", відправивши насіння навколо Місяця в межах безпілотної місії в 2022 році.

Ці нові дерева висаджені в сотнях місць по всій території США і використовуються для пробудження інтересу до космосу і науки, показуючи, що цінність експерименту полягає більше в освіті і символізмі, ніж у біологічних змінах.

