Хто збудував Велику піраміду Гізи: вчені дали відповідь (фото)

Велика піраміда в Гізі в Єгипті є найбільшою пірамідою, яка коли-небудь була побудована, і залишалася однією з найвражаючих споруд, створених у стародавньому світі. Її розміри та точність викликали питання про те, хто був відповідальним за її планування та організацію.

Хоча піраміда була побудована за правління фараона Хуфу, не було жодних доказів того, що правитель особисто спроєктував споруду, що змусило істориків дослідити чиновників, які керували королівськими будівельними роботами, пише GreekReporter.

Археологічні дослідження навколо Великої піраміди Гізи зосередилися на сусідніх кладовищах, де знаходилися гробниці королівських родичів і високопоставлених придворних чиновників. На західному кладовищі дослідники виявили надзвичайно велику мастабу, прямокутну кам'яну гробницю з плоским дахом і похилими боками.

Ця мастаба була набагато більшою за навколишні поховання, що свідчило про те, що вона належала особі високого рангу. Розкопки підтвердили, що гробниця належала високопоставленому чиновнику на ім'я Хеміуну, який відігравав центральну роль у проєкті будівництва піраміди. Усередині гробниці археологи знайшли статую Хеміуну, яка відрізнялася рідкісним для того періоду реалізмом.

Написи всередині гробниці надали цінну інформацію про статус Хеміуну. У них зазначалося, що він обіймав посаду візира Єгипту, що робило його другою за впливовістю особою в державі після короля. Тексти також ідентифікували його як носія печатки короля, що означало, що він контролював королівську печатку і міг затверджувати офіційні рішення.

Ця роль вказувала на те, що Хеміуну мав широкі адміністративні повноваження по всій країні. Інші титули пов'язували його зі священницькими посадами, пов'язаними з кількома богами, хоча історики припускають, що ці титули були в основному почесними, а не свідченням щоденних релігійних обов'язків.

Усередині гробниці археологи знайшли статую Хеміуну, яка відрізнялася рідкісним для того періоду реалізмом Фото: Wikimedia Commons

Подальше вивчення написів з інших місць прояснило сімейне походження Хеміуну. Він був ідентифікований як син принца Нефермата, який сам був сином короля Снеферу. Це походження робило Хеміуну племінником фараона Хуфу. Його тісний сімейний зв'язок з королівським домом пояснював його доступ до влади та участь у великих державних проектах.

Аргумент про те, що Хеміуну був архітектором Великої піраміди в Гізі, ґрунтується головним чином на одному конкретному титулі, записаному в його гробниці, який перекладається як "Наглядач за всіма будівельними проєктами короля".

Оскільки Хуфу наказав побудувати Велику піраміду, чиновник, який мав цей титул, мав би контролювати її будівництво. Ця відповідальність ставила Хеміуну в центр проєкту, координуючи працю, ресурси та планування в національному масштабі.

Точна природа роботи Хеміуну залишалася невизначеною. Стародавній Єгипет не визначав роль архітектора в сучасному розумінні, і було незрозуміло, чи він сам розробляв детальні плани, чи керував командами фахівців.

З упевненістю можна стверджувати, що він ніс загальну відповідальність за успішне завершення будівництва піраміди. Його посада вимагала як технічних знань, так і адміністративних навичок, які були необхідні для управління проєктом такого масштабу і складності.

Важливо

Цей опис показав, як монументальні досягнення залежали від організованого керівництва, а не лише від бачення одного правителя. Розуміння того, хто керував будівництвом Великої піраміди в Гізі, допомогло побачити Стародавній Єгипет як суспільство, сформоване структурованою адміністрацією та здібними чиновниками, що додало глибини одному з найвідоміших пам'яток історії.

