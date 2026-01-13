Секрети помпейських лазень: нове дослідження розкрило таємниці римських інженерів (фото)

Стародавня римська інженерія часто асоціюється з дорогами, амфітеатрами та монументальною архітектурою, але водопровідна інфраструктура відігравала не менш важливу роль у повсякденному житті. Нове наукове дослідження розкрило, як постачалася та використовувалася вода в Помпеях, одному з найкраще збережених римських міст, пропонуючи нові уявлення про громадську гігієну та містобудування.

Помпеї були зруйновані в I столітті н. е. внаслідок виверження Везувію, що зберегло будівлі, людей і технічні системи з рідкісною деталізацією. Нещодавнє дослідження проаналізувало водопровідну мережу міста за допомогою геохімічних тестів та археологічних досліджень, пише Gizmodo.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідження зосередилося на відкладах карбонату кальцію, знайдених в акведуках, колодязях, водонапірних баштах і громадських лазнях, що дозволило вченим простежити походження і рух води по місту.

Відео дня

"Карбонатні нальоти відкладалися в різних компонентах гідравлічної інфраструктури міста, включаючи акведук, водонапірні башти, колодязі та басейни громадських лазень", — написала дослідницька група, до складу якої входив Гюль Сюрмеліхінді з Університету Майнца. Ці мінеральні шари формувалися поступово і фіксували зміни якості, обсягу та джерела води з плином часу.

Карбонатні нальоти відкладалися в різних компонентах гідравлічної інфраструктури міста, включаючи акведук, водонапірні башти, колодязі та басейни громадських лазень Фото: Cees Passchier

Карбонат кальцію, поширена мінеральна сполука, накопичувався під час протікання води через систему водопостачання. На початку історії міста глибокі колодязі забезпечували промислові зони та лазневі комплекси. Деякі з цих шахт досягали глибини до 40 метрів і вимагали ручних підйомних пристроїв. Згідно з дослідженням, ця підземна вода була сильно мінералізована через вулканічні відкладення.

"Стародавнє місто Помпеї, зруйноване виверженням Везувію в 79 році н. е., демонструє технологічні вдосконалення у водопостачанні після того, як стало римською колонією", — пояснюють автори. До встановлення акведука мешканці в основному користувалися колодязями для щоденного використання.

Докази з лазень республіканських часів свідчать про забруднення, спричинене діяльністю людини, що вказує на те, що вода в лазнях не замінювалася регулярно. Пізніше, завдяки введенню акведука, вода постачалася з карстових джерел, що поліпшило її якість і чистоту, а також дозволило розширити купальні.

Важливо

Сороміцьку прикрасу вирізали навмисно: археологи знайшли артефакт з незвичайним символом родючості (фото)

Це дослідження розкрило, як управління водними ресурсами підтримувало громадське здоров'я і соціальне життя в Помпеях, продемонструвавши, що інженерні рішення були центральними для функціонування римських міст.

Раніше Фокус писав про римський артефакт, який здивував вчених. У Англії дослідники виявили кістяну скриньку, схожих на яку досі не знаходили.

Також ми розповідали про нещодавно виявлений вимерлий вид змій. Її останки десятиліттями зберігалися у музейній колекції.