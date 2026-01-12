З такими артефактами ніхто не стикався: археологи виявили незвичайну кістяну скриньку у Англії (фото)

У Англії археологи виявили римську кістяну скриньку, яка змінює уявлення про повсякденне життя та похоронні традиції в пізньоримській Британії. Цей артефакт, знайдений у могилі римського періоду у селищі Бродвей на південному сході Вустерширу, відрізняється від усіх подібних предметів, раніше зареєстрованих у Британії.

Скриньку знайшли під час розкопок, проведених Вустерширською археологічною службою перед запланованими будівельними роботами на півночі Котсволдса, пише Arkeonews.

Археологи виявили докахи безперервної присутності людей впродовж 8000 років, починаючи з мезоліту, через римське поселення і аж до англосаксонського середньовіччя. Серед численних знахідок римська кістяна скринька виділялася своїм станом, майстерністю виготовлення та рідкісністю.

Скриньку знайшли в цілості в могилі молодої жінки, де її було ретельно розміщено. Її розміри становили приблизно 68 мм завдовжки, 33 мм завширшки та 30 мм в глибину. Попри невеликий розмір, предмет був виготовлений з високою точністю, включаючи зсувну кришку і декоративний візерунок з кілець і крапок, який часто зустрічається на римських гральних предметах, таких як кубики.

Аналіз показав, що скриньку вирізали з кістки козулі, а радіовуглецеве датування підтвердило пізньоримську дату поховання, що узгоджується зі стилістичними доказами з оздоблення.

У археологічних записах ще не зафіксовано жодної подібної кістяної скриньки, що робить цей предмет унікальним. Фахівці припустили, що її могли використовувати для зберігання мазей, косметики або подібних речовин. Її розміщення в могилі вказує на те, що вона мала особисте або символічне значення.

Джеймі Вілкінс, який очолював розкопки, описав цю знахідку як "надзвичайну не лише завдяки майстерності виготовлення та стану скриньки, але й через історію, яку вона розповідає про громаду, яка тут жила". Він також зазначив, що ніколи раніше не бачив предметів такого типу.

Поховання надає рідкісну інформацію про особисту ідентичність та соціальні практики в пізньоримській Британії, особливо щодо жінок, які рідше представлені в збережених археологічних свідченнях. Цей предмет свідчить про рівень особистої турботи та індивідуального самовираження, який не завжди помітний у римських похованнях.

Кістяна скринька є лише одним з артефактів, виявлених на Мілстоун-Граунд. Археологи виявили сліди доісторичної діяльності, римської колонізації та саксонського поселення, що підтверджує тривалу роль Бродвею як місця проживання. Його розташування вздовж головного шляху через Котсволдс, ймовірно, сприяло багаторазовому заселенню впродовж тисячоліть, підтримуючи рух, обмін та комунікацію між громадами.

Розкопки фінансувалися Радою району Вічавон в рамках місцевого планування. Тривають подальші спеціалізовані дослідження, після чого знахідки та записи будуть розміщені в музеї графства відповідно до встановлених археологічних стандартів.

Відкриття незабаром буде представлено ширшій аудиторії в епізоді програми "Digging for Britain", ведучою якої є професорка Аліса Робертс. Розкопки в Бродвеї будуть показані 21 січня. Цей артефакт є прямим зв'язком з людиною, яка жила майже 1600 років тому, і є однією з найважливіших римських знахідок у Британії за останні роки.

