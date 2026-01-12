С такими артефактами никто не сталкивался: археологи обнаружили необычную костяную шкатулку в Англии (фото)

В Англии археологи обнаружили римскую костяную шкатулку, которая меняет представление о повседневной жизни и похоронных традициях в позднеримской Британии. Этот артефакт, найденный в могиле римского периода в поселке Бродвей на юго-востоке Вустершира, отличается от всех подобных предметов, ранее зарегистрированных в Британии.

Сундучок нашли во время раскопок, проведенных Вустерширской археологической службой перед запланированными строительными работами на севере Котсволдса, пишет Arkeonews.

Археологи обнаружили доказательства непрерывного присутствия людей в течение 8000 лет, начиная с мезолита, через римское поселение и до англосаксонского средневековья. Среди многочисленных находок римская костяная шкатулка выделялась своим состоянием, мастерством изготовления и редкостью.

Шкатулку нашли в целости и сохранности в могиле молодой женщины, где она была тщательно размещена. Его размеры составляли примерно 68 мм в длину, 33 мм в ширину и 30 мм в глубину. Несмотря на небольшой размер, предмет был изготовлен с высокой точностью, включая сдвижную крышку и декоративный узор из колец и точек, который часто встречается на римских игральных предметах, таких как кубики.

Анализ показал, что шкатулку вырезали из кости косули, а радиоуглеродное датирование подтвердило позднеримскую дату захоронения, что согласуется со стилистическими доказательствами по отделке.

В археологических записях еще не зафиксировано ни одной подобной костяной шкатулки, что делает этот предмет уникальным. Специалисты предположили, что его могли использовать для хранения мазей, косметики или подобных веществ. Его размещение в могиле указывает на то, что он имел личное или символическое значение.

Джейми Уилкинс, который возглавлял раскопки, описал эту находку как "чрезвычайную не только благодаря мастерству изготовления и состоянию шкатулки, но и из-за истории, которую она рассказывает об общине, которая здесь жила". Он также отметил, что никогда раньше не видел предметов такого типа.

Захоронение предоставляет редкую информацию о личной идентичности и социальных практиках в позднеримской Британии, особенно в отношении женщин, которые реже представлены в сохранившихся археологических свидетельствах. Этот предмет свидетельствует об уровне личной заботы и индивидуального самовыражения, который не всегда заметен в римских захоронениях.

Костяная шкатулка является лишь одним из артефактов, обнаруженных на Милстоун-Граунд. Археологи обнаружили следы доисторической деятельности, римской колонизации и саксонского поселения, что подтверждает длительную роль Бродвея как места обитания. Его расположение вдоль главного пути через Котсволдс, вероятно, способствовало многократному заселению в течение тысячелетий, поддерживая движение, обмен и коммуникацию между общинами.

Раскопки финансировались Советом района Вичавон в рамках местного планирования. Продолжаются дальнейшие специализированные исследования, после чего находки и записи будут размещены в музее графства в соответствии с установленными археологическими стандартами.

Открытие вскоре будет представлено более широкой аудитории в эпизоде программы"Digging for Britain", ведущей которой является профессор Алиса Робертс. Раскопки в Бродвее будут показаны 21 января. Этот артефакт является прямой связью с человеком, который жил почти 1600 лет назад, и является одной из самых важных римских находок в Британии за последние годы.

