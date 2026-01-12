Слоновая кость и жемчужины: археологи нашли уникальный перстень в Турции (фото)

В древнем поселении Хасанкейф, Турция, археологи обнаружили перстень из слоновой кости, связанный с властью, статусом и придворными традициями в средневековье. Эта находка демонстрирует роль материальной культуры в выражении власти и социального статуса в исламских обществах Анатолии.

Перстень из слоновой кости, датированный XII-XIII веками, обнаружили во время работ в рамках проекта "Наследие Турции для будущего". Археологи идентифицировали его как кольцо лучника известное как зихгир, связанное с династией Артукидов, которая правила Хасанкейфом во время его средневекового расцвета, пишет Arkeonews.

Артефакт нашли в юго-восточной части комплекса Большого дворца, сооружения, связанного с правителями и высокими чиновниками, что свидетельствует о его связи с политической элитой, а не с обычным военным использованием.

Зихгир был изготовлен из слоновой кости, материала, который был дорогим и труднодоступным в средневековом исламском мире Фото: General Directorate of Cultural Assets and Museums

Хасанкейф занимал стратегическое положение на юго-востоке Анатолии, где торговые пути и речные переправы способствовали долговременному поселению. Археологические и исторические данные свидетельствуют, что город был заселен в течение почти 12 000 лет и находился под контролем римлян, византийцев, артукидов, айюбидов и османов.

В средневековый период правление Артукидов превратило Хасанкейф в региональный центр, отличавшийся монументальной архитектурой, административными зданиями и изысканным искусством, что отражало богатство и власть династии.

Сам ихгир был изготовлен из слоновой кости, материала, который был дорогим и труднодоступным в средневековом исламском мире. Его отделка включала небольшие жемчужины, расположенные ровными рядами, бирюзовый камень на внешней поверхности и серебряные инкрустации, образующие геометрические узоры вдоль корпуса и отверстия для пальца.

Дизайн дополнял серебряный мотив в форме ромба в центре щита. Такое мастерство изготовления свидетельствует о доступе к квалифицированным ремесленникам и ценным материалам, что является признаками высокого социального статуса.

В средневековых тюркских и исламских обществах стрельба из лука имела сильное символическое значение, выходившее за пределы ее военной функции. Владение луком было тесно связано с благородным происхождением, лидерством и моральной дисциплиной.

В средневековых тюркских и исламских обществах стрельба из лука имела сильное символическое значение, выходившее за пределы ее военной функции Фото: General Directorate of Cultural Assets and Museums

Кольцо на большом пальце, которое носили лучники, защищало руку, но украшенные экземпляры также служили видимыми признаками статуса. Простые зихгиры использовались в ежедневных тренировках, тогда как украшенные версии были связаны с церемониями и демонстрацией элиты при дворе.

Исследователи отметили, что до сих пор не было задокументировано ни одного другого зихгира с инкрустацией жемчугом, что делает этот артефакт уникальным среди известных образцов. Хотя в музейных коллекциях, в частности в сокровищнице музея дворца Топкапы, есть роскошные кольца лучников, изготовленные из драгоценных материалов, сочетание слоновой кости, жемчуга, бирюзы и серебра выделяет находку из Хасанкейфа.

Эта находка демонстрирует важность археологических исследований в Хасанкейфе, месте, которое остается центральным для понимания средневековой Анатолии. Артефакт напоминает об исторической роли Хасанкейфа как центра власти и ремесла, а также о ценности защиты культурного наследия для будущих исследований.

