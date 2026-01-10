В ящике музея обнаружили новую древнюю змею: ученые говорят, что она "странная"

В Англии обнаружили неизвестный вид вымерших змей, останки которой оставались незамеченными в музейной коллекции. Находка привлекла внимание, поскольку не соответствовала ни одному известному виду и была описана в научной литературе как "странная".

Ученые исследовали позвонки, хранящиеся в Музее естествознания в Лондоне. "Когда я увидел эти очень странные позвонки в коллекции и понял, что они являются чем-то новым, это было фантастическое ощущение", — сказал Георгиос Георгалис, главный автор исследования, пишет IFLScience.

Кости, собранные в 1981 году на скале Хордл на южном побережье Англии, идентифицировали как ранее неизвестный вид под названием Paradoxophidion richardoweni.

Этот вид идентифицировали только по 31 позвонку, что является небольшим количеством по сравнению с большинством змей. Череп отсутствует, поэтому ученым не удалось установить ее рацион. Позвонки демонстрировали сочетание черт, характерных для различных групп змей, включая сходство с водными видами, но доказательств было недостаточно, чтобы четко отнести ее к какому-либо известному семейству. "Сейчас просто не хватает доказательств, чтобы доказать, как эта змея могла жить или к какому роду она принадлежит", — сказал Георгалис.

Скала Хордл давно известна своими окаменелостями эоценового периода, включая ранних крокодилов, черепах, ящериц и змей. Окаменелости змей из этого места впервые были исследованы в XIX веке, что сделало эту местность важной для раннего изучения доисторических рептилий.

Исследователи отметили, что в то время в Англии был гораздо более теплый климат, с более высоким уровнем углекислого газа и положением ближе к экватору. Эта находка добавила новой информации к окаменелостям и показала, что музейные коллекции все еще содержат материалы, которые еще предстоит исследовать.

