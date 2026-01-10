Блокировал 95% шума и улучшал концентрацию: почему это устройство перестали использовать (фото)

Люди давно пытаются побороть прокрастинацию, создавая музыкальные плейлисты для сосредоточения или удаляя приложения, чтобы не отвлекаться. Сто лет назад в Италии появилось радикальное решение — устройство, которое блокировало почти все внешние раздражители.

В июле 1925 года популярный журнал Наука и изобретательство представил "Изолятор" — шлем, предназначенный для изоляции писателя от шума, движения и зрительных раздражителей. Изобретатели объясняли, что даже во время работы в помещении нежелательные звуки могут прерывать мысли и останавливать творческую работу, пишет IFLScince.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По данным журнала, "первый шлем, изготовленный в соответствии с иллюстрацией, был сделан из дерева, обшитый пробкой изнутри и снаружи, и дополнительно покрыт войлоком". На уровне глаз были размещены стеклянные секции, а звукоизолятор перед ртом позволял дышать, но уменьшал шум. Тесты показали, что первая версия блокировала около 75 процентов звука, главным образом из-за грубой древесины.

Відео дня

Первая версия блокировала около 75 процентов звука, главным образом из-за грубой древесины Фото: Public Domain

В более поздних версиях был добавлен внутренний воздушный промежуток, который, как сообщается, повысил уровень шумоизоляции до 90-95 процентов. Однако из-за духоты пользователи очень быстро становились сонливыми. Чтобы противодействовать этому, как указано в статье, "автор добавил небольшой баллон с кислородом, прикрепленный к шлему", который, как утверждалось, улучшал ситуацию.

В более поздних версиях был добавлен внутренний воздушный промежуток, который, как сообщается, повысил уровень шумоизоляции до 90-95 процентов Фото: Public Domain

Современные медицинские знания показывают, почему эта идея была рискованной. Доктор Дэниел Фаннелл, анестезиолог из больницы Мэдвей в Великобритании, объяснил, что дыхательные системы должны не только предоставлять достаточно кислорода, но и эффективно удалять углекислый газ. Без надлежащего потока воздуха CO₂ может быстро накапливаться в крови и достичь опасной концентрации.

Важно

Вселенская несправедливость: почему храп не будит тех, кто храпит

Изолятор также устранял визуальные отвлекающие факторы. Окошки для глаз были окрашены в черный цвет, а на стекле были узкие горизонтальные линии, чтобы ограничить поле зрения. Хотя эта история остается актуальной и сегодня, однако в современном мире уже существуют безопасные и практичные способы улучшить концентрацию, не рискуя здоровьем.

Ранее Фокус писал о необычном артефакте, найденном в бывшем женском монастыре. Археологи обнаружили стеклянный фаллос, датированный XVI или XVII веком.

Также мы рассказывали о том, как охотники использовали токсичные вещества еще 60 000 лет назад. Это открытие изменило представление о том, как именно охотились наши предки.