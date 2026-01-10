Блокував 95% шуму та покращував концентрацію: чому цей пристрій перестали використовувати (фото)

Люди давно намагаються побороти прокрастинацію, створюючи музичні плейлисти для зосередження чи видаляючи додатки, щоб не відволікатися. Сто років тому в Італії з'явилося радикальне рішення — пристрій, який блокував майже всі зовнішні подразники.

У липні 1925 року популярний журнал Наука та винахідництво представив "Ізолятор" — шолом, призначений для ізоляції письменника від шуму, руху та зорових подразників. Винахідники пояснювали, що навіть під час роботи в приміщенні небажані звуки можуть переривати думки і зупиняти творчу роботу, пише IFLScince.

За даними журналу, "перший шолом, виготовлений відповідно до ілюстрації, був зроблений з дерева, обшитий пробкою зсередини і зовні, та додатково покритий повстю". На рівні очей було розміщено скляні секції, а звукоізолятор перед ротом дозволяв дихати, але зменшував шум. Тести показали, що перша версія блокувала близько 75 відсотків звуку, головним чином через грубу деревину.

Перша версія блокувала близько 75 відсотків звуку, головним чином через грубу деревину Фото: Public Domain

У пізніших версіях було додано внутрішній повітряний проміжок, який, як повідомляється, підвищив рівень шумоізоляції до 90-95 відсотків. Однак через задуху користувачі дуже швидко ставали сонливими. Щоб протидіяти цьому, як зазначено в статті, "автор додав невеликий балон з киснем, прикріплений до шолома", який, як стверджувалося, покращував ситуацію.

У пізніших версіях було додано внутрішній повітряний проміжок, який, як повідомляється, підвищив рівень шумоізоляції до 90-95 відсотків Фото: Public Domain

Сучасні медичні знання показують, чому ця ідея була ризикованою. Доктор Деніел Фаннелл, анестезіолог з лікарні Медвей у Великій Британії, пояснив, що дихальні системи повинні не тільки надавати достатньо кисню, а й ефективно видаляти вуглекислий газ. Без належного потоку повітря CO₂ може швидко накопичуватися в крові та досягти небезпечної концентрації.

Ізолятор також усував візуальні відволікаючі фактори. Віконця для очей були пофарбовані в чорний колір, а на склі були вузькі горизонтальні лінії, щоб обмежити поле зору. Хоча ця історія залишається актуальною і сьогодні, проте у сучасному світі вже існують безпечні та практичні способи покращити концентрацію, не ризикуючи здоров'ям.

