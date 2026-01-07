Знахідка, що змусить почервоніти: у жіночому монастирі відкопали вкрай незвичайний артефакт

Під час розкопок на території колишнього жіночого монастиря в німецькому місті Герфорд вчені очікували знайти фрагменти кераміки чи побутові інструменти. Натомість археологи виявили скляний фалос, який викликав питання про суспільне життя в релігійних установах того періоду.

Незвичайна знахідка, датована XVI або XVII століттям, є 20-сантиметровим виробом у формі фалоса, виготовленим із зеленуватого скла. Цей артефакт викликав дискусії, але вчені наголосили, що його наявність не слід тлумачити як доказ аморальної поведінки, пише Arkeonews.

Знайдений у вбиральні, пов'язаній з житловими приміщеннями для знатних жінок, артефакт порівнюють з сучасними інтими виробами, проте вчені інтерпретують знахідку як одну з посудин для пиття, задокументованих в елітних колах ранньомодерної Європи.

Подібні предмети використовували під час урочистих трапез, святкових зібрань або символічних вистав, де гумор та сатира були частиною культури.

Цей артефакт викликав дискусії серед вчених Фото: LWL/Brentführer

Записи з періоду Ренесансу підтверджують, що символічні посудини часто створювалися для того, щоб викликати сміх або підсилити групову ідентичність у закритих соціальних колах.

Історики зазначають, що багато жіночих монастирів функціонували не стільки як суворо ізольовані релігійні простори, скільки як напівдвірські резиденції для дочок з заможних родин.

Вони отримували освіту, займалися музикою та літературою і брали участь у офіційних зібраннях, які відповідали аристократичним звичаям, а не монастирській усамітненості.

Цей контекст допомагає пояснити, чому скляний фалос з Герфорда вписується в відомі культурні шаблони, а не є винятком.

Цей предмет відображає соціальне середовище, де значення залежало від спільного розуміння, а не від епатажності.

Зараз артефакт виставлений у постійній експозиції Музею археології та культури LWL у Герне, де він продовжує привертати увагу відвідувачів. Фалос з Герфорда ставить під сумнів спрощені уявлення про релігійне життя епохи Відродження.

Замість того, щоб зображати монастирі як жорсткі або безрадісні місця, знахідка підтверджує історичні свідчення про те, що гумор існував поряд з релігійною практикою.

Ця незвичайна знахідка спонукає дослідників підходити до минулого з обережністю та нюансами, визнаючи, що ранньомодерне суспільство формувалося під впливом складних соціальних кодексів.

Скляний фалос з Герфорда ілюструє, як матеріальна культура відображає повсякденну поведінку людей впродовж століть.

