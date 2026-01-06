Немовби щойно від ювеліра: в Норвегії розкопали золоту прикрасу (фото)

Під час розкопок у Тенсберзі на півдні Норвегії археологи виявили золотий перстень, датований XII-XIII століттями. Артефакт зберігся неушкодженим, що робить знахідку особливо цінною.

Перстень виявила археологиня Лінда Осхейм на глибині всього семи сантиметрів. Артефакт знайшли під час масштабних розкопок, які проводив Норвезький інститут досліджень культурної спадщини (NIKU), пише Heritage Daily.

Перстень прикрашає овальний камінь синього кольору, обрамлений тонкими золотими дротами, які утворюють філігранні спіралі.

Також поверхня знахідки прикрашена крихітними гранульованими намистинами золота. Дослідники вважають, що перстень належав жінці високого статусу.

Фото: NIKU

Хоча синій камінь, ймовірно, є кольоровим склом, а не сапфіром, він високо цінувався у середньовіччі. Вважалося, що такі матеріали охолоджують внутрішнє тепло, підтримують цнотливість і забезпечують божественний захист.

Артефакт походить з культурного шару, датованого 1167–1269 роками н. е. Як зазначає професорка Маріанни Веделер з Музею культурної історії Університету Осло, подібні спіральні форми з'являлися в ювелірних виробах IX–XI століть з Норвегії, Англії та Данії, а філігрань та грануляція відображають техніки візантійських та каролінгських традицій.

Керівник проєкту Ханне Екстрем Йордал назвала перстень "фантастично красивим і рідкісним екземпляром".

У національній базі даних артефактів Норвегії зареєстровано 220 золотих перснів, з яких лише 63 є середньовічними, а попередній подібний перстень у Тенсбергу був знайдений 15 років тому.

