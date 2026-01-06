Будто только что от ювелира: в Норвегии раскопали золотое украшение (фото)

Во время раскопок в Тенсберге на юге Норвегии археологи обнаружили золотой перстень, датированный XII-XIII веками. Артефакт сохранился неповрежденным, что делает находку особенно ценной.

Перстень обнаружила археолог Линда Осхейм на глубине всего семи сантиметров. Артефакт нашли во время масштабных раскопок, которые проводил Норвежский институт исследований культурного наследия (NIKU), пишет Heritage Daily.

Кольцо украшает овальный камень синего цвета, обрамленный тонкими золотыми проволоками, которые образуют филигранные спирали.

Также поверхность находки украшена крошечными гранулированными бусинами золота. Исследователи считают, что перстень принадлежал женщине высокого статуса.

Фото: NIKU

Хотя синий камень, вероятно, является цветным стеклом, а не сапфиром, он высоко ценился в Средневековье. Считалось, что такие материалы охлаждают внутреннее тепло, поддерживают целомудрие и обеспечивают божественную защиту.

Артефакт происходит из культурного слоя, датируемого 1167-1269 годами н. э. Как отмечает профессор Марианны Веделер из Музея культурной истории Университета Осло, подобные спиральные формы появлялись в ювелирных изделиях IX-XI веков из Норвегии, Англии и Дании, а филигрань и грануляция отражают техники византийских и каролингских традиций.

Руководитель проекта Ханне Экстрем Йордал назвала кольцо "фантастически красивым и редким экземпляром".

В национальной базе данных артефактов Норвегии зарегистрировано 220 золотых перстней, из которых только 63 являются средневековыми, а предыдущий подобный перстень в Тенсберге был найден 15 лет назад.

