Их носили только богатые: поисковик с металлоискателем обнаружил артефакт, который не каждому по карману

В Эссексе с помощью металлоискателя обнаружили средневековую серебряную печать с римской геммой, что является необычным сочетанием предметов разных временных периодов.

Находку осмотрела сотрудница Эссекской службы по поиску артефактов Лори Роджерсон, которая датировала серебряную печать периодом между 1200 и 1400 годами н. э. Она описала предмет как "действительно особенный", отметив, что он сочетает средневековую работу с драгоценным камнем, высеченным в римский период, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Латинская надпись, выгравированная на обратной стороне оправы, звучит как "+SECRETVM. RICARDI", что означает "частная печать Ричарда", указывая на то, что она использовалась для заверения личной корреспонденции или документов.

Відео дня

Средневековые печати с римскими драгоценными камнями были редкими и обычно принадлежали состоятельным лицам Фото: Colchester and Ipswich Museum Services

В центре печати — красный сердолик с инталией, на которой выгравирована двухколесная колесница с возницей, держащей вожжи и плеть. Согласно сравнению с историей искусства, драгоценный камень датируется концом I века до н. э. или началом I века н. э., периодом ранней Римской империи.

Такие драгоценные камни ценились за детальную резьбу и прочность, что позволило им сохраниться долгое время после окончания римского господства в Британии.

Средневековые печати с римскими драгоценными камнями были редкими и обычно принадлежали состоятельным лицам, которые хотели продемонстрировать свою образованность и социальный статус.

По словам Роджерсон, владелец, вероятно, намеренно выбрал древний драгоценный камень, поскольку знание классической символики имело большое значение среди средневековой элиты. Печать сейчас проходит официальную оценку, а Музейная служба Брейнтри и округа планирует приобрести ее.

Важно

В новогоднюю ночь в Амстердаме едва не сгорела церковь XIX века: она выстояла во второй раз (фото)

Этот артефакт показывает, как римские предметы продолжали формировать средневековую идентичность веками позже. Сочетая мастерство двух отдаленных периодов, печать дает представление о том, как прошлое оставалось присутствующим в повседневной средневековой жизни.

Ранее Фокус писал о том, как античные ученые отделяли правду от лжи. Они сталкивались с проблемами, которые остаются актуальными и сегодня.

Также мы рассказывали о самом богатом захоронении времен палеолита, которое удивило ученых. Исследователи обнаружили, что умерший подвергся жестокому нападению дикого зверя.