В новогоднюю ночь в Амстердаме едва не сгорела церковь XIX века: она выстояла во второй раз (фото)

В ночь на Новый год в Амстердаме загорелась церковная башня, построенная в конце XIX века. И хотя пламя охватило все здание, о жертвах пока не сообщается.

Историческая церковь вблизи известного парка Вонделькерк в Амстердаме была почти полностью уничтожена крупным пожаром, произошедшим ночью. Пожар вспыхнул незадолго до 1:00 ночи в церковной башне, пишет NOS.

На место происшествия немедленно прибыли службы экстренной помощи. О пострадавших пока не сообщалось.

Пожар вызвал серьезное беспокойство, ведь сильный ветер разносил огонь и зажженные частицы здания. Из-за этого пришлось эвакуировать жителей десятка соседних домов, которых временно разместили в тамошних студиях йоги.

Сначала власти опасались, что обновленное огнем здание может обвалиться. Однако позже поступило сообщение, что внешние стены остались все еще стоят, а опасность миновала.

По данным регионального органа по вопросам безопасности, утром пожар все еще не удалось локализовать. По состоянию на 9:00 утра огонь до сих пор охватывал здание.

Однако представитель региона безопасности заявил, что жители города смогут вернуться в свои дома позже в течение дня. Мэр Амстердама Фемке Халсема прибыла на место пожара еще ночью.

Что касается причины пожара, то ее еще не устанавливают. Хотя некоторые местные жители предположили, что в башню могли залететь фейерверки, пожарные пока не имеют доказательств, чтобы подтвердить это или опровергнуть.

Что известно о Вонделькерке

Вонделькерк до пожара Фото: Википедия

Церковное здание спроектировал нидерландский архитектор Питер Кейперс в конце XIX века, опираясь на средневековый дизайн, но использовав современные на то время техники. Характерным элементом здания стали цветная кирпичная кладка, преимущественно темно- и светло-красная для колонн.

Однако оригинальная башня и крыша были уничтожены во время пожара в 1904 году. Позже их восстановили и перестроили по проекту сына Кейперса — Джозефа.

Здание служило католической церковью, впоследствии концертным залом, а окружающие помещения начали сдавать в аренду под офисы. Оно также имело статус национального памятника.

