Движение поездов под Ла-Маншем парализовано из-за проблем с электричеством: люди застряли на станциях

В тоннеле под Ла-Маншем из-за проблем с электроснабжением было парализовано движение поездов в обоих направлениях. Пассажиры застряли на вокзалах накануне праздников, а в компании-перевозчике Eurostar посоветовали обменять билеты на другие даты.

О приостановке всех поездов под Ла-Маншем, соединяющим Великобританию с материком, пишет The Guardian. В компании Eurostar сообщили, что причиной задержек рейсов из и в Лондон являются проблемы с электроснабжением, из-за которых внутри тоннеля остановился поезд-шаттл.

Сообщается, что Eurostar приостановила свои поезда через Ла-Манш в и из Лондона из-за проблем с электроснабжением в тоннеле под Ла-Маншем.

"Все поездки в Лондон и из Лондона приостановлены до дальнейшего уведомления", — сказал представитель компании.

Ранее в компании Le Shuttle также сообщали о временной приостановке автомобильного движения.

Пассажирам на вокзале Гар-дю-Нор в столице Франции Париже сообщили, что движение поездов в Лондон "прервано до конца дня". Оператор тоннеля под Ла-Маншем Getlink в свою очередь сообщал о постепенном восстановлении движения транспорта с 16:00 по Киеву. Представитель Eurostar также сообщил, что по состоянию на это время сломанный поезд LeShuttle вывезли из тоннеля. По информации оператора, никто из пассажиров не застрял под проливом.

Поезда под Ла-Маншем отменили перед праздниками

Корреспонденты сообщили, что на станции Сент-Панкрас в Лондоне пассажиры "застряли в подвешенном состоянии" в ожидании новостей и информации о возмещении стоимости билетов. Люди растянулись за пределами зоны, отведенной для ожидания. По словам журналистов, почти все пассажиры находились в подвешенном состоянии и были расстроены из-за перспективы пропустить новогодние празднования.

Со ссылкой на вебсайт Eurostar журналисты отметили, что 30 декабря было отменено 18 поездов через Ла-Манш.

Корреспонденты Reuters сообщили, что также на терминале в Фолкстоне застряли несколько сотен пассажиров Le Shuttle в своих транспортных средствах после паспортного контроля и проверки безопасности. Поскольку они уже пересекли зону контроля Франции, из-за отсутствия поездов они не могут двигаться ни вперед, ни назад.

Одна из пассажирок, Элисон Рейби пожаловалась, что задержка на 4 часа сделала бессмысленной ее однодневную поездку в тематический парк в Бельгии.

На сайте Eurostar отображаются как не отмененные только рейсы 18 и 19 января, однако в компании предупреждают, что и эти поездки могут быть прерваны.

"Из-за проблем с воздушным электроснабжением в туннеле под Ла-Маншем и дальнейшую аварию поезда Le Shuttle, наши поезда, вероятно, будут существенно задерживаться и отменяться в последнюю минуту. Ваш поезд сейчас должен отправиться по расписанию, но ваше путешествие может быть прервано. Мы настоятельно советуем всем нашим пассажирам перенести свою поездку на другую дату. Пожалуйста, не приходите на станцию, если у вас еще нет билета на проезд", — говорится в сообщении Eurostar.

