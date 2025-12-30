Метро Киева меняет график движения: как будут курсировать поезда в начале января

В первые дни 2026 года Киевский метрополитен будет работать по измененному графику движения поездов на всех линиях. Как отмечает ведомство, такие изменения вводят из-за традиционного уменьшения пассажиропотока после новогодних праздников.

Как сообщает Киевский метрополитен, 1 и 2 января 2026 года на всех линиях подземки временно изменят интервалы движения поездов. В предприятии отмечают, что решение принято с учетом прогнозируемого снижения пассажиропотока в праздничные дни.

В частности, 1 января в утренний час пик поезда будут курсировать с интервалом 3-4 минуты. После завершения пиковой нагрузки и в течение остального дня пассажирам придется ждать поезд ориентировочно 5-6 минут.

Зато 2 января движение поездов в утренние и вечерние часы пик также будет осуществляться с интервалом 3-4 минуты, что соответствует уменьшенному спросу на перевозки в эти временные промежутки.

В то же время в метрополитене уточнили, что 3 и 4 января подземка будет работать по привычному для выходных дней графику: интервал движения поездов составит 6-7 минут.

Ранее Фокус писал, что столичные власти прорабатывают сценарии на случай перебоев с электроснабжением, которые предусматривают возможную паузу в работе электротранспорта и переход на автобусные маршруты вместо трамваев, троллейбусов и метро. В то же время специалисты предостерегают, что наземный автобусный транспорт вряд ли сможет полноценно заменить электрические перевозки в периоды наибольшей пассажирской нагрузки.

Кроме этого, на сайте Киевсовета зарегистрирована петиция, которая предлагает ежедневно в 9:00 останавливать работу метро на минуту молчания в честь погибших из-за агрессии России против Украины.