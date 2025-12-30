Метро Києва змінює графік руху: як курсуватимуть потяги на початку січня

У перші дні 2026 року Київський метрополітен працюватиме за зміненим графіком руху поїздів на всіх лініях. Як зазначає відомство, такі зміни запроваджують через традиційне зменшення пасажиропотоку після новорічних свят.

Як повідомляє Київський метрополітен, 1 та 2 січня 2026 року на всіх лініях підземки тимчасово змінять інтервали руху поїздів. У підприємстві зазначають, що рішення ухвалене з урахуванням прогнозованого зниження пасажиропотоку у святкові дні.

Зокрема, 1 січня у ранкову годину пік поїзди курсуватимуть з інтервалом 3–4 хвилини. Після завершення пікового навантаження та протягом решти дня пасажирам доведеться чекати на поїзд орієнтовно 5–6 хвилин.

Натомість 2 січня рух поїздів у ранкові та вечірні години пік також здійснюватиметься з інтервалом 3–4 хвилини, що відповідає зменшеному попиту на перевезення в ці часові проміжки.

Водночас у метрополітені уточнили, що 3 та 4 січня підземка працюватиме за звичним для вихідних днів графіком: інтервал руху поїздів становитиме 6–7 хвилин.

Раніше Фокус писав, що столична влада опрацьовує сценарії на випадок перебоїв з електропостачанням, які передбачають можливу паузу в роботі електротранспорту та перехід на автобусні маршрути замість трамваїв, тролейбусів і метро. Водночас фахівці застерігають, що наземний автобусний транспорт навряд чи зможе повноцінно замінити електричні перевезення у періоди найбільшого пасажирського навантаження.

Окрім цього, на сайті Київради зареєстрована петиція, яка пропонує щодня о 9:00 зупиняти роботу метро на хвилину мовчання на честь загиблих через агресію Росії проти України.