Рух поїздів під Ла-Маншем паралізовано через проблеми з електрикою: люди застрягли на станціях

В тунелі під Ла-Маншем через проблеми з електропостачанням було паралізовано рух поїздів в обох напрямках. Пасажири застрягли на вокзалах напередодні свят, а в компанії-перевізнику Eurostar порадили обміняти квитки на інші дати.

Про призупинення всіх поїздів під Ла-Маншем, що з'єднує Велику Британію з материком, пише The Guardian. В компанії Eurostar повідомили, що причиною затримок рейсів з та до Лондона є проблеми з електропостачанням, через які всередині тунелю зупинився поїзд-шатл.

Повідомляється, що Eurostar призупинила свої поїзди через Ла-Манш до та з Лондона через проблеми з електропостачанням у тунелі під Ла-Маншем.

"Усі поїздки до Лондона та з Лондона призупинені до подальшого повідомлення", — сказав речник компанії.

Раніше в компанії Le Shuttle також повідомляли про тимчасове призупинення автомобільного руху.

Пасажирам на вокзалі Гар-дю-Нор у столиці Франції Парижі повідомили, що рух поїздів до Лондона "перервано до кінця дня". Оператор тунелю під Ла-Маншем Getlink своєю чергою повідомляв про поступове відновлення руху транспорту з 16:00 за Києвом. Речник Eurostar також повідомив, що станом на цей час зламаний поїзд LeShuttle вивезли з тунелю. За інформацією оператора, ніхто з пасажирів не застряг під протокою.

Поїзди під Ла-Маншем скасували перед святами

Кореспонденти повідомили, що на станції Сент-Панкрас в Лондоні пасажири "застрягли в підвішеному стані" в очікуванні новин й інформації про відшкодування вартості квитків. Люди розтягнулися за межами зони, відведеної для очікування. За словами журналістів, майже всі пасажири перебували в підвішеному стані та були засмучені через перспективу пропустити новорічні святкування.

З посиланням на вебсайт Eurostar журналісти зазначили, що 30 грудня було скасовано 18 поїздів через Ла-Манш.

Кореспонденти Reuters повідомили, що також на терміналі у Фолкстоні застрягли кілька сотень пасажирів Le Shuttle у своїх транспортних засобах після паспортного контролю та перевірки безпеки. Оскільки вони вже перетнули зону контролю Франції, через відсутність поїздів вони не можуть рухатися ані вперед, ані назад.

Одна з пасажирок, Елісон Рейбі поскаржилася, що затримка на 4 години зробила безглуздою її одноденну поїздку до тематичного парку в Бельгії.

На сайті Eurostar відображаються як не скасовані лише рейси 18 та 19 січня, проте в компанії попереджають, що й ці поїздки можуть бути перервані.

"Через проблеми з повітряним електропостачанням у тунелі під Ла-Маншем та подальшу аварію поїзда Le Shuttle, наші поїзди, ймовірно, будуть суттєво затримуватися та скасовуватися в останню хвилину. Ваш поїзд наразі має відправитися за розкладом, але ваша подорож може бути перервана. Ми наполегливо радимо всім нашим пасажирам перенести свою поїздку на іншу дату. Будь ласка, не приходьте на станцію, якщо у вас ще немає квитка на проїзд", — ідеться в повідомленні Eurostar.

