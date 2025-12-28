Тимчасово не курсуватимуть: "Укрзалізниця" скасувала десятки рейсів на новорічні свята

Під час новорічних свят перевізник тимчасово скасовує низку регіональних та приміських поїздів. Зміни стосуватимуться не напрямків загалом, а лише окремих визначених рейсів.

Через традиційне зменшення пасажиропотоку у святкові дати "Укрзалізниця" внесла зміни до розкладу курсування залізничного транспорту. Про це повідомили в "УЗ".

У компанії радять пасажирам перед поїздкою уважно перевіряти розклад.

Поїзди не курсуватимуть звичними маршрутами починаючи з 31 грудня та закінчуючи першими числами січня 2026 року.

Зміни зачеплять приміські та регіональні поїзди, які їздять у межах Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Кіровоградської, Київської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, а також Закарпаття та Буковини.

Тимчасово скасовані рейси Укрзалізниці Фото: УЗ

Нагадаємо, у листопаді в Україні повідомили про запуск нової системи міжнародних поїздок, яка має зробити подорожі для пасажирів швидшими та комфортнішими. Тепер прикордонний та митний контроль можна буде проходити прямо у вагонах потяга під час руху, без тривалих зупинок на кордоні та без очікування на станціях.

Також Фокус писав, що Росія значно посилила удари по українській залізничній інфраструктурі. Це спричиняє дедалі частіші затримки пасажирських та вантажних поїздів.

Нагадаємо, як Росія намагається паралізувати українську залізницю, і чому під прицілом локомотиви.