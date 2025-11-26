Без зупинок на кордоні: українці проходитимуть прикордонний та митний контроль у вагонах потягів

В Україні запускають нову систему міжнародних поїздок, яка зробить подорожі для пасажирів швидшими та комфортнішими. Тепер прикордонний та митний контроль можна буде проходити прямо у вагонах потяга під час руху, без тривалих зупинок на кордоні та без очікування на станціях.

Як повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко, перший досвід такого контролю вже успішно реалізовано на окремих поїздах Інтерсіті+ на польському напрямку. Там митники та прикордонники починають перевірку пасажирів ще під час під’їзду до кордону, що значно скорочує час у дорозі. Уряд планує поступово розширити цю практику і на спальні вагони нічних міжнародних маршрутів.

"Сьогодні ухвалили рішення, яке дозволить проводити прикордонний і митний контроль безпосередньо у вагонах потяга — без тривалих зупинок на кордоні та без зайвого стресу для пасажирів", — пояснила прем’єрка.

Першими маршрутами, де запрацює новий формат контролю, стануть:

Київ — Перемишль;

Київ — Хелм

Щомісяця цими поїздами користуються понад 130 тисяч українців.

"Очікуємо на запуск прискореного контролю в русі в окремих поїздах вже із січня, а далі — масштабуємо і на інші поїзди цих напрямків. Дякую Мінрозвитку, Укрзалізниці та Державній прикордонній службі за координацію підготовки", — зауважила посадовиця.

Також народний депутат від фракції "ЄС" Олексій Гончаренко уточнив, що нововведення дозволить пасажирам проходити паспортний та митний контроль прямо у вагонах під час руху між станціями, а не на вокзалі. Раніше законодавство давало таку можливість, однак технічні правила її не передбачали, через що нова практика стала справжнім експериментом.

"Є успішний кейс: на Інтерсіті+ Київ–Львів–Перемишль контроль у русі суттєво скоротив час у дорозі", — йдеться в дописі.

За його словами, попит на міжнародні поїздки зростає, і стара система контролю вже не витримує навантаження. Тепер уряд планує поширити експеримент на всі типи пасажирських поїздів, щоб перетин кордону став максимально зручним і швидким для українців.

